Premiere: 200 Millionen Euro im Europot

Tiroler und Wiener erhalten 329.000 Euro für „5 plus 1 Richtige“

Wien (OTS) - Premiere bei EuroMillionen: Erstmals in der 16-jährigen Geschichte erreicht der Europot am kommenden Freitag die 200-Millionen-Marke – und damit seinen Maximalwert. Ein Tiroler und ein Wiener waren zwar knapp daran, dies zu verhindern, gelungen ist es aber nicht ganz. Sie tippten „5 plus 1 Richtige“ und gewannen damit immerhin jeweils rund 329.000 Euro.

Damit steht nun eine Rekordrunde auf dem Programm. Da es am Dienstag erneut niemandem gelungen ist, die „5 plus 2 Richtigen“ zu tippen, blieb der mit rund 179 Millionen Euro gefüllte Europot weiterhin verschlossen. Die Gewinnsumme würde für die nächste Ziehung am Freitag die 200 Millionen Euro Grenze mit Sicherheit überschreiten, aber: bei 200 Millionen Euro ist Schluss. Aufgrund dieser Limitierung wird der darüber hinaus gehende Betrag dem zweiten Gewinnrang zugeschlagen und erhöht damit die Gewinnsumme für „5 plus 1 Richtige“.

Dieses Spielchen wiederholt sich nun – sollte der Europot weiterhin nicht geknackt werden – fünfmal, ehe am Freitag, den 18. Dezember jedenfalls ausgeschüttet wird. Bleibt dann nämlich abermals ein Europot-Gewinner aus, so werden auch die 200 Millionen Euro dem zweiten Gewinnrang zugeschlagen und werden an diesem Tag ausgespielt. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit.

