AVISO: Online-Gebetsfeier "Hoffnung in der Krise" im Parlament

Dienstag, 8. Dezember 2020, um 20.00 Uhr

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler und das Komitee des Nationalen Parlamentarischen Gebetsfrühstücks laden am Dienstag, dem 8. Dezember, um 20.00 Uhr, zur Online-Gebetsfeier "Hoffnung in der Krise". "Gerade in Zeiten der Krise kann religiöser Glaube für viele Menschen als Orientierungs- und Kraftquelle dienen. Das gemeinsame Gebet bedeutet für mich die Gelegenheit, auch in herausfordernden Zeiten den Blick für das Wesentliche nicht zu verlieren", so der Nationalratspräsident im Vorfeld der Feier.



Vonseiten der im Parlament vertretenen Parteien werden Gudrun Kugler (ÖVP), Martin Litschauer (Grüne), Peko Baxant (SPÖ), Christian Ragger (FPÖ) und Karl-Arthur Arlamovsky (NEOS) an der adventlichen überfraktionellen Gebetsfeier teilnehmen. Eröffnet wird sie vom Nationalratspräsidenten und der Bundesratspräsidentin.

"'Begegne dem, was auf dich zukommt, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung', hat uns der heilige Franz von Sales mit auf den Weg gegeben. Aus der Hoffnung heraus schöpfen wir Zuversicht für eine Zukunft, in der wir einander wieder in Nähe und gegenseitiger Verbundenheit begegnen können. Diese Hoffnung eint uns über die konfessionellen Grenzen hinweg. Nicht die Angst vor dem Ungewissen, sondern die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Krise und einen Neubeginn im Zeichen von Rücksicht, Nächstenliebe und Lebensfreude eint uns im Gebet", so Bundesratspräsidentin Eder-Gitschthaler.

Impulse kommen von der Landeshauptfrau a.D. und Vorsitzenden der Opferschutzkommission Waltraud Klasnic sowie dem Jugendleiter der Erzdiözese Salzburg und Gründer der Loretto-Gemeinschaft Georg Mayr-Melnhof.

Lesungen und Gebete sprechen Kultusministerin Susanne Raab, Abgeordnete anderer Fraktionen sowie VertreterInnen verschiedener Konfessionen. "Ich freue mich als Kultusministerin sehr, bei der digitalen adventlichen Gebetsfeier teilzunehmen. Der regelmäßige interkonfessionelle Dialog und Austausch ist mir ein besonderes Anliegen, gerade in herausfordernden Zeiten wie wir sie gerade erleben", so Ministerin Raab.

An der adventlichen Gebetsfeier können Interessierte online unter www.parlament.gv.at/MEDIA/ teilnehmen. Der Termin ist nicht medienöffentlich. (Schluss) red

