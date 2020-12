WK Wien: Filmwirtschaft begrüßt Erhöhung des Filmfonds Wien

2021 soll zu einem Jahr des Aufbruchs in der Szene werden und den Filmstandort Wien fördern

Wien (OTS) - Freude über Fördermöglichkeit für die von Corona hart getroffene Filmbranche: „Die Erhöhung der Dotierung des Filmfonds Wien ist ein wichtiges Signal der Stadt für den Filmstandort Wien und die Zukunft der Filmwirtschaft. Unser gemeinsames Ziel ist es, 2021 zu einem Jahr des Aufbruchs in der Filmszene zu machen - und hier ist die Erhöhung um eine Million ein wichtiger Schritt. Unser Dank gilt an dieser Stelle insbesondere der Stadt Wien, vor allem der Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, die sich für die Kultur im allgemeinen und Film und Musik im speziellen mit Energie und Erfolg einsetzt“, so Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Fachvertretungsvorsitzender Wien Film und Musikwirtschaft. Durch Dreharbeiten für Film- und Fernsehprojekte wird auch gleichzeitig Werbung für Wien und Österreich gemacht.

6.000 Filmschaffende und 3.000 Unternehmen sind in Wien in der Filmbranche tätig, und dieses hohe kreative Potenzial kann durch die Stärkung der Finanzierungsinstrumente besser mobilisiert werden. „In diesem Sinne freuen wir uns über die Stärkung des Filmfonds Wien und werden uns auf Bundesebene weiter für eine Investitionsprämie mit Grünem Bonus, die als dritte Finanzierungssäule den österreichischen Film in seiner Vielfalt stärkt, einsetzen", so Dumreicher-Ivanceanu.

