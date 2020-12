FPÖ – Brückl: Unsere Schüler benötigen einen geregelten und vertrauten Unterricht und keine Angstmacherei

Wien (OTS) - „Was unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes unseren Schulkindern angetan wird, ist nur mehr untragbar und hanebüchen“, kommentierte der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl das Chaos rund um unsere Schulen. „Jede Statistik belegt, dass unsere Schüler keine Virusverteiler sind. So ist es umso verwunderlicher, dass ÖVP und Grüne sich nicht anders zu helfen wissen, als unsere Kinder zu verängstigen und mit unsinnigen Maßnahmen zu drangsalieren“, so Brückl.

„Wir Freiheitliche lehnen eine Maskenpflicht für Schüler im Unterricht kategorisch ab, denn diese ist beengend und stört. Nicht nur, dass die Kinder schwerer atmen können, werden natürlich durch das langfristige Tragen auch massive Hygieneprobleme und Lungenerkrankungen auftreten“ so Brückl und weiter: „Wir fordern deshalb eine Rückkehr zum Präsenzunterricht ohne Maskenzwang, der auch vom Landesverband der Elternvereine öffentlicher Pflichtschulen in Oberösterreich so gefordert wird.“

„Ein Schichtbetrieb in den Schulen würde die Eltern vor massive logistische Probleme stellen, vor allem dann, wenn sie mehrere schulpflichtige Kinder zu organisieren haben. Das sind so plakative Pseudomaßnahmen, denn der Schulbus wird natürlich aus Kostengründen wohl nicht den ganzen Tag unterwegs sein, um die Schüler zu bringen und abzuholen“, erklärte Brückl das Problem.

„Der Einsatz von Plexiglasscheiben, die Nutzung größerer Räume, keine Teamarbeiten und die Einhaltung der bekannten Hygieneregeln sollte vollkommen ausreichen, um unseren Kindern einen normalen Alltag zu gewährleisten“, betonte Brückl und forderte abermals eine Rückkehr zu einer schülergerechten Normalität zum Wohle unserer Kinder ein.

