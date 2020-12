SPÖ-Leichtfried: „Jeden Tag ein Flugzeugabsturz“

Hohe Todeszahlen, Verantwortungslosigkeit und Demokratiemissachtung – eine Bilanz der Regierungspolitik

Wien (OTS/SK) - Jörg Leichtfried, stellvertretender SPÖ-Klubvorsitzender, fordert heute in einer Pressekonferenz ein weiteres Mal einen Corona-Unterausschuss, um eine parlamentarische Kontrolle der Covid-Politik der Regierung zu ermöglichen. Die SPÖ fordert diesen Unterausschuss seit Beginn der Pandemie, die Regierungsparteien lehnten ihn bis dato ab. Die traurige Bilanz ist, dass Österreich einer der Spitzenreiter bei Neuinfektionen und Sterblichkeit ist. Leichtfried: „Derzeit sterben in Österreich jeden Tag so viele Menschen an Corona, dass sie einen Passagierflieger füllen könnten – in Flugzeugabsturz jeden Tag.“****

Die Lockerungen, die heute im Ministerrat besprochen werden sollen, können für Leichtfried nur „zaghaft“ sein. Was ihm fehlt sind Anzeichen, dass die Regierung diesmal vorbereitet ist. Von Contact Tracing, Konzepten für Schulen, Handel und sonstige Bereiche fehlt jede Spur. Leichtfried: „Die Situation wird von der Regierung nicht ernstgenommen. Dieses Handeln ist mehr als fahrlässig.“

Weiter im Feuer steht auch die Demokratiepolitik der Regierung. Die fehlende Unterstützung des Corona-Unterausschusses sei hierfür ein deutliches Zeichen, die „Verachtung des Parlaments“ ziehe sich jedoch durch sämtliche Bereiche. Leichtfried berichtet aus dem gestrigen Gesundheitsausschuss, dass eine Regierungsvorlage zur Finanzierung der ÖGK ohne Inhalt eingebracht wurde. Leichtfried vermutet, dass dieser wieder kurz vor dem Beschluss im Nationalrat eingebracht wird:

„Hier herrscht wohl ein interner Streit, den die Regierung nicht in die Öffentlichkeit tragen will. Stattdessen wird die Handlungsfähigkeit des Parlaments beschnitten. Das ist eine Mischung aus Respektlosigkeit, Schlamperei und Showpolitik.“

Für Leichtfried ist auch klar, warum die Regierung so handelt: „Es ist der Versuch, die mangelnde Substanz ihrer Politik zu vertuschen und Fehler zu verschleiern. Begonnen hat alles mit dem Behördenversagen in Ischgl und der Massenflucht von Touristen, die durch Kurz Pressekonferenz ausgelöst wurde.“ Mangelnde Tests, fehlende Vorbereitungen über den Sommer, keine Vorbereitung der Schulen, die zu Grabe getragene Corona-Ampel, die Wirtschafts- und Familienhilfen, die monatelang nicht angekommen sind, die Masseninfektionen und –sterblichkeit in Alten- und Pflegeheimen, das Kaufhaus Österreich, die Liste der Regierungsversagen ließe sich lange fortsetzen, zeigt Leichtfried auf.

Leichtfried: „Es braucht Aufklärung! Ein parlamentarischer Kontrollausschuss ist unumgänglich. Die Regierung muss diesem Ausschuss endlich eine Mehrheit geben und zeigen, dass sie nichts vertuschen will. Das gebietet der Respekt vor dem Nationalrat, der Demokratie und den Menschen in unserem Land.“ (Schluss) sc/sd

