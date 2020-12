Mit willhaben digital durchstarten: Unkomplizierte Anzeigenpakete und enorme Reichweite für gewerbliche Anbieter

Wien (OTS) -

Menschen und Ziele erreichen: Jeder zweite Österreicher nutzt willhaben

Mehr als 2.400 zufriedene Kunden verfügen bereits über ein gewerbliches Marktplatz-Paket

Die aktuelle Krise stellt Österreich gesundheitlich und wirtschaftlich weiter vor große Herausforderungen. Um im Weihnachtsgeschäft kurzfristig noch zu retten, was zu retten ist, aber auch um langfristige Vermarktungs-Projekte zu begleiten, bietet willhaben neben seiner enormen Reichweite für die Vermarktung digitale Marktplatz-Pakete in unterschiedlichsten Dimensionen an.

Warum in diesen Tagen besonders auf willhaben setzen?

Jeder zweite Österreicher nutzt (gemäß unabhängiger Erhebungen der ÖWA) regelmäßig willhaben. Das bedeutet die tägliche Aufmerksamkeit von Millionen Menschen und tausende Kaufentscheidungen, die bei dieser Gelegenheit getroffen und unmittelbar realisiert werden. willhaben kann daher mit viel Know-how als starker regionaler Partner unkompliziert und rasch mithelfen, heimische Unternehmen und ihre Angebote bestmöglich in Schwung zu bringen.

Die konkreten Möglichkeiten

Genauso einfach, wie privat eine Anzeige auf willhaben zu veröffentlichen, funktioniert auch die Anzeigenaufgabe für unsere gewerblichen Kunden. Das Einstiegspaket für den kleinen und mittelständischen Händler umfasst Anzeigeschaltungen, sowie direkte Verlinkungen auf die eigene Website (wenn vorhanden) sowie eine kostenlose Vorreihung der Anzeigen alle 72 Stunden. Unternehmen mit einem größeren Produktsortiment haben zudem die Möglichkeit, ihre Produkte via (API-)Schnittstelle zu importieren und einfach zu verwalten. Das Marktplatz-Team von willhaben schnürt für alle Unternehmen ein individuelles Paket, das genau auf einzelne Bedürfnisse abgestimmt wird. Von einfachen Anzeigenschaltungen bis hin zu umfassenden Kampagnen steht ein erfahrenes Team jederzeit gerne zur Verfügung. Interessenten erfahren >>> hier weitere Details bzw. können sich direkt an das Team von willhaben wenden.

Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben: „Käufer und Verkäufer rasch und unkompliziert zusammen bringen, ist die große Stärke von willhaben. Nicht umsonst vertrauen Millionen private Nutzer, aber auch tausende gewerbliche Kunden auf unsere Angebote."

Cornelia Zeiner, Head of Marktplatz bei willhaben: "Ich bin mir sicher, dass wir für jedes Unternehmen, das mit uns durchstarten möchte, auch sehr kurzfristig digitale Möglichkeiten finden, um Produkte und Dienstleistungen auf dem größten Marktplatz Österreichs zu präsentieren. Wir sind die Experten für suchen und gefunden werden. So platzieren wir auch gezielt die Angebote und Themen all unserer Kunden.“

"Wir bemerken derzeit auch ein besonderes Interesse der Konsumenten an regionalen und digitalen Angeboten. Diese Solidarität mit heimischen Anbietern gilt es aus unserer Sicht als starken Impuls aufzugreifen und rasch an funktionellen Lösungen zu arbeiten", ist Dellantonio überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pucher

PR Manager / willhaben

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at



Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com