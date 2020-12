Raiffeisenhaus erstrahlt für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Violett

Raiffeisen NÖ-Wien unterstützt die weltweite Kampagne #PurpleLightUp und setzt damit ein starkes Zeichen für die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Wien (OTS) - Am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, erstrahlen in den Abendstunden die Pixelwaves am Turm und auf der Fassade der Filiale des Raiffeisenhauses Wien am Donaukanal violett. Damit beteiligt sich Raiffeisen Niederösterreich-Wien an der globalen Kampagne #PurpleLightUp, die die Rechte und Anliegen von Menschen mit Behinderung in das Bewusstsein unserer Gesellschaft rücken soll.

"Bewerbungen von Menschen mit Einschränkungen sind in der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien herzlich willkommen. Seit vielen Jahren richten wir als Arbeitgeber unser Augenmerk darauf, die Potenziale von Menschen mit Behinderung als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu nutzen und setzen bei unseren Rekrutierungen unter anderem auf ein spezielles Jobportal, das ganz gezielt für diese Zielgruppe geschaffen wurde", betont Thomas Holzer, Leiter Personalentwicklung und Recruiting.

Über #PurpleLightUp

Im Rahmen der Initiative #PurpleLightUp soll insbesondere die ökonomische Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in den Vordergrund gestellt werden. Verschiedenste österreichische Unternehmen und Institutionen unterstützen diese Kampagne und setzen ein symbolisches Zeichen für den ökonomischen Beitrag von Menschen mit Behinderung.

Über die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist eine der größten privaten Beteiligungsholdings in Österreich, die genossenschaftlich organisiert ist. Sie ist in den Geschäftsfeldern Bank, Agrar, Infrastruktur und Medien tätig. Zu ihren Beteiligungen zählen u.a. Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, AGRANA, Leipnik-Lundenburger Invest, NÖM, STRABAG und Kurier.

https://www.raiffeisenholding.com

Über die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien ist eine moderne Regional- und Kommerzbank im Osten Österreichs und das Spitzeninstitut der niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und Erhalt langfristiger und nachhaltiger Kundenbeziehungen. Während sich die RLB NÖ-Wien als "Raiffeisen in Wien. Meine Stadtbank" vor allem auf die Bundeshauptstadt konzentriert, sind die lokal tätigen selbstständigen Raiffeisenbanken die führende Bankengruppe in Niederösterreich.

https://www.raiffeisenbank.at



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michaela Haber

Leiterin Konzernkommunikation

Raiffeisen Niederösterreich-Wien

michaela.haber @ rh.raiffeisen.at

Tel.: +43 1 21136-2421