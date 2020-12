Grüne Leopoldstadt/Seitz: Uschi Lichtenegger hat Weichen für zukunftsorientierte Bezirkspolitik gestellt

Wien (OTS) - „In den letzten vier Jahren hat Uschi Lichtenegger als Bezirksvorsteherin die Leopoldstadt geprägt. Gestern hat sie sich in der konstituierenden Sitzung der Bezirksvertretung aus ihrem Amt verabschiedet. Ihre Ära ist geprägt durch eine Vielzahl von großen und kleinen Projekten, die Uschi Lichtenegger mit unendlichem Engagement verfolgt hat und die den Bezirk zum Positiven verändert haben“, so der Grüne Bezirksvorsteher-Stellvertreter Bernhard Seitz.

Der Else-Feldmann-Park ist ein beispielhaftes Projekt, bei dem sich ein Richtungswechsel in der Gestaltung des öffentlichen Raums in Wien zeigt. Eine Straße wurde in einen Park zurückgebaut, Asphalt wurde aufgerissen, um Platz für Bäume, für Grün und für Menschen zu schaffen. Die Freie Mitte –mit ihrer einzigartigen Stadtwildnis –, die in den nächsten Jahren inmitten des Stadtentwicklungsgebiets Nordbahnhof entsteht, ist ein 10 Hektar großer Freiraum, der ohne das Wirken von Uschi Lichtenegger so nicht entstehen könnte.

Für die Praterstraße hat Uschi Lichtenegger einen zukunftsweisenden Plan auf den Tisch gelegt, der mehr Lebensqualität und mehr Grün bringt.

„Wir Grünen haben unter Uschis Führung die Weichen gestellt für eine zukunftsorientierte Bezirkspolitik. Wir arbeiten mit zeitgemäßer Mobilitätspolitik gegen den Klimawandel und für Klimaresilienz. Wir arbeiten für Zusammenhalt und für ein gutes Miteinander aller Menschen, die hier leben. Wir arbeiten für eine zukunftsorientierte Gestaltung des öffentlichen Raums und stehen auch dazu, wenn der Platz umverteilt werden muss. Wir stehen für eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Bezirksvorsteher Alexander Nikolai zur Verfügung. Klar ist für uns aber: Es kann kein Zurück zur Politik von vorgestern geben, mit uns spielt es kein Greenwashing und keine Klimakosmetik“, so Seitz.

