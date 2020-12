ZackZack Exklusiv: IS-Terroristenwarnung des Heeresnachrichtenamts von Nehammer ignoriert

Wien (OTS) - Bis heute verheimlicht Innenminister Nehammer: Eineinhalb Jahre lang hat das Heeresnachrichtenamt den Wien-Attentäter Kujtim F. beobachtet – und regelmäßig dem BVT berichtet, dass er Mitglied des albanischen „Portfolios“ des IS ist. Ebenso regelmäßig berichtet das BVT dem Innenminister in den Jours Fixes über terroristische Bedrohungen durch den IS. Nehammers Beamte wussten vom Bundesheer, dass die Dhjihadisten der Melit Ibrahim-Moschee rund um Kujtim F. und Burak K. IS-Terroristen waren – und taten nichts. Aber was wusste der Minister?

https://zackzack.at/2020/12/02/wusste-nehammer-vom-is-terroristen-vorwarnung-aus-dem-militaer/



Rückfragen & Kontakt:

Benjamin Weiser, B.A. MA., Chefredakteur-Stv.: bw @ zackzack.at