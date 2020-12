Die Advent-Spezialausgaben der „Barbara Karlich Show“

Ab 4. Dezember an den Freitagen im Advent

Wien (OTS) - Es weihnachtet sehr bei der „Barbara Karlich Show“ – an den Freitagen im Advent sind ab 4. Dezember 2020 um 16.00 Uhr in ORF 2 in neuen Spezialausgaben zahlreiche Prominente sowie Expertinnen und Experten zu Gast, die unter anderem berichten, wie sie diese ganz speziellen Wochen in Zeiten von Corona begehen.

Freitag, 4. Dezember: „Das Experten-Advent-Special“

Günther Mayr, Leiter der ORF-Wissenschaftsredaktion, ist regelmäßig Gast in der „Zeit im Bild“ mit zahlreichen Analysen zur Corona-Situation. Privat entspannt er mit dem „Spiel der Könige“:

Schach. Auch die vielfach ausgezeichnete Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig, die erklärt, wie Fake News und Verschwörungstheorien entstehen, schafft sich Phasen der Ruhe, indem sie im Advent Kekse bäckt und sich bewusste Auszeiten von Social Media nimmt. Molekularbiologe Martin Moder, bekannt aus der Wissenschaftskabarettgruppe „Science Busters“, hält sich auch im Lockdown mit Kraftsport fit und trainiert im Keller seiner Eltern. Bewegung ist auch für den passionierten Skater Hans-Peter Hutter essenziell. Der Umweltmediziner und Vater von zwei kleinen Kindern sieht in der Krise eine Chance, sich wieder auf die stillste Zeit im Jahr zurückzubesinnen. Trend- und Zukunftsforscherin Christiane Varga, die erklärt, wie wir unseren Alltag in unseren eigenen vier Wänden interessant gestalten können, hat für sich selbst Yoga-Videos entdeckt, mit denen sie zur Ruhe kommt. Vitalpsychologe Bardia Monshi stärkt sein Immunsystem nicht nur durch ausreichend Bewegung an der frischen Luft, sondern auch durch ein regelmäßiges Mittagsschläfchen. Er plädiert für mehr Gelassenheit durch richtige Information. Diese Strategie wird ihn auch im Advent gut durch die Krise bringen.

Freitag, 11. Dezember: „Das Sportler-Advent-Special“

Michael Konsel, „Jahrhunderttorhüter“ des AS Roma und SK Rapid, erzählt, wie Weihnachten im Hause Konsel traditionell gefeiert wird und welche Weihnachtsbäckerei dabei nicht fehlen darf. Die ehemalige Skirennläuferin und zweifache Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer kann sich ein Weihnachtsfest ohne Familie und Berge nicht vorstellen. Bei Andreas Onea, Österreichs erfolgreichstem Para-Schwimmer, werden am Vormittag sämtliche Vorbereitungen für den Heiligen Abend getroffen, der dann sehr besinnlich und christlich gefeiert wird. Michaela Dorfmeister, die Olympiasiegerin in der Abfahrt und im Super-G, wird bereits in der Vorweihnachtszeit von ihrer Tochter mit selbstgebackenen Vanillekipferln verwöhnt. Gerhard Zadrobilek, der jüngste Sieger der Österreich-Rundfahrt, ist unter die Rinderzüchter gegangen und versucht, in den weihnachtlichen Rauhnächten seine Tiere sprechen zu hören. Der ehemalige Skirennläufer Anton „Jimmy“ Steiner, der bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajewo Bronze für Österreich holte, trifft normalerweise in der Vorweihnachtszeit gerne seine ehemaligen Kollegen. Heuer wird er – bedingt durch die Corona-Pandemie – den Advent ruhiger und besinnlicher verbringen.

Freitag, 18. Dezember: „Das Promi-Advent-Special“

„Dancing Stars“-Siegerin des Vorjahres Lizz Görgl, die seit ihrem Karriere-Ende als Skirennläuferin als Sängerin tätig ist, feiert Weihnachten auch heuer ganz traditionell im Kreis ihrer Familie. Bei dem Intendanten und Künstlerischen Direktor der Oper im Steinbruch St. Margarethen, Daniel Serafin, gibt es zu Weihnachten immer mehrere Anlässe zu zelebrieren: Sein Vater, Harald Serafin, hat am 24. Dezember und seine Mutter am 23. Dezember Geburtstag. Die Weltmeister der Mentalmagie, Thommy Ten und Amélie van Tass, sehen sich durch die Krise heuer gezwungen, in Österreich zu bleiben. Dadurch haben sie aber auch die Möglichkeit, Weihnachten zu Hause mit der Familie in Niederösterreich zu feiern und ein Festmahl zuzubereiten. Der Profiboxer und diesjährige „Dancing Stars“-Teilnehmer Marcos Nader wird den Heiligen Abend mit seiner Ehefrau und seiner zweijährigen Tochter verbringen. Seine Wohnung ist bereits seit Wochen festlich geschmückt. Schauspielerin und Autorin Grischka Voss verbringt die Feiertage gemeinsam mit ihrem vierzehnjährigen Sohn und hofft, dass 2021 das kulturelle Leben und die Veranstaltungen wieder in Schwung kommen.

