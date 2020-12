Reine Luft für einen guten Zweck! (FOTO)

Wien, Linz (ots) - STIEBEL ELTRON GmbH, AQA GmbH und die Bezirksvorsteherin des 8. Wiener Gemeindebezirkes, Veronika Mickel-Göttfert, spenden der Caritas der Erzdiözese Wien und dem Verein für integrative Begleitung (Vita Nova) Luftreiniger von Blueair, um die Ansteckungsgefahr in frequentierten Räumen zu verringern.

"In der Caritas-Servicestelle in der Strozzigasse 5 finden laufend Beratungen für pflegende Angehörige statt. Sobald es die Situation erlaubt, werden sich auch wieder Angehörigengruppen von Menschen mit Demenzerkrankung hier treffen. Da unsere Arbeit ausschließlich von Spenden getragen wird, freuen wir uns über die Unterstützung, heute in Form der Luftreinigungsgeräte", erklärt der Leiter der Angehörigen- und Demenzberatung der Caritas Wien, Mag. (FH) Norbert Partl.

Der Verein VITA NOVA betreibt in der Strozzigasse eine heilpädagogische und sozialtherapeutische Einrichtung und bietet Platz für sechs Kinder. Das Betreuerteam freut sich auf zusätzlich reine Luft durch den hoch qualifizierten Luftreiniger im Besprechungsraum. Herzlichen Dank!

Qualifizierte Luftreiniger, die auch kleine Teilchen wie Bakterien, Aerosole und Viren filtern können, sind besonders für Wohnräume, Warteräume von Arztpraxen, Büros oder andere öffentliche Räume sinnvoll. Denn überall dort, wo Menschen zusammenkommen und die Luftqualität entsprechend leidet, steigt die Ansteckungsgefahr mit Viren, die wiederum durch den Einsatz von Luftreinigern verringert werden kann.

"Eine Gesellschaft zeichnet sich durch sozialen Zusammenhalt und Engagement aus. Es freut mich, dass wir hierzu mit unseren technischen Lösungen einen sinnvollen Beitrag besonders in diesen herausfordernden Zeiten leisten können", so Ing. Thomas Mader, Geschäftsführer des Technologieführers STIEBEL ELTRON GmbH.

Über STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON entwickelt und produziert seit 1924 Produkte auf technisch höchstem Niveau. Damit hat sich das Familienunternehmen bereits frühzeitig als Qualitätsanbieter für Haus- und Systemtechnik einen Namen gemacht. Sein Erfahrungsschatz spiegelt sich in zahlreichen Patenten für innovative Produkte wieder. Das gesamte Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst die Bereiche Warmwasser, Raumheizung, Lüftung und Erneuerbare Energie. STIEBEL ELTRON ist einer der führenden Hersteller im Bereich der Haus- und Systemtechnik.

Hintergründe zu Luftreinigern

Luftreiniger ersetzen bekannte Maßnahmen in Räumen wie regelmäßiges Lüften oder Abstand halten nicht, liefern aber einen wesentlichen Beitrag das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten und Infektionsketten zu unterbrechen. Essenziell dabei ist, die richtigen Geräte zu wählen, um auch den gewünschten Effekt zu erzielen. Folgende Kriterien muss ein effizienter Luftreiniger erfüllen:

angepasste Gerätedimension und Luftdurchflussmenge an Raumgröße und Personenzahl

viren- und bakterientauglicher Filter (z.B. HEPA Klasse 13)

keine Entwicklung von Schadstoffen durch das Gerät (z.B. Ozon)

geringer Geräuschpegel und Strombedarf

Mehr Informationen erhalten Interessierte unter www.stiebel-eltron.at, per E-Mail unter info @ stiebel-eltron.at oder unter der Telefonnummer 0043 7221 74600.

Rückfragen & Kontakt:

Redakteur: Ing. Thomas Mader

Ansprechpartnerin: Mag. Victoria Winder

Telefon: 0043 7221 74600

Mail: news @ stiebel-eltron.at

Internet: www.stiebel-eltron.at