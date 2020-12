IMC Alumni Awards 2020 – Feierliche Videokonferenz

Besonders herausragende Leistungen von vier Alumni der IMC FH Krems virtuell gewürdigt

Krems (OTS) - An der IMC FH Krems werden jedes Jahr die Alumni Awards für besondere Leistungen in verschiedenen Kategorien vergeben. Dieses Jahr fand die feierliche Zeremonie in einer Videokonferenz statt, so konnten auch die beiden Preisträger, die aus den USA zugeschaltet waren, live dabei sein. Die Auszeichnungen erfolgten in den Kategorien „Besondere berufliche Karriere“, „Besondere wissenschaftliche Karriere“ sowie „Besondere Leistungen im Unternehmertum/Entrepreneurship“.

“Es freut uns jedes Jahr außergewöhnliche Leistungen unserer Absolventinnen und Absolventen auszuzeichnen, und das nicht nur für berufliche Erfolge, sondern auch für besonderes Engagement, CSR oder auch im Kultur- oder Sportbereich. Dieses Jahr lag der Fokus jedoch in der Kategorie Unternehmertum, in dieser wurden gleich zwei Awards vergeben. Besonders ist, dass wir heuer die erste Absolventin aus dem Studiengang Hebammen auszeichnen konnten", erklärt Kollegiumsleiter Martin Waiguny.

Die Alumni Awards 2020

Der IMC Alumni Award hat das Ziel Absolventinnen und Absolventen der IMC Fachhochschule Krems für herausragende berufliche Laufbahnen bzw. für besonderes Engagement zu würdigen, sie vor den Vorhang zu holen und ihnen den hohen Stellenwert als Stakeholder, den sie für ihre ehemalige Hochschule haben, zu verdeutlichen. Dieses Jahr konnten Tanja Fußthaler, Stefan Hochegger, Albert Vogl-Bader und Christoph Hofbauer die Auszeichnung entgegennehmen.

Kategorie: Besondere berufliche Karriere

Stefan Hochegger absolvierte 2013 den Master-Studiengang "International Business and Export Management". Innerhalb von sechs Jahren gelang ihm ein internationaler und sensationeller Aufstieg und er ist mittlerweile Vice President Supply Chain Management bei HOERBIGER Corporation of America in Miami/USA. Stefan Hochegger leitet ein Supply-Chain- und Logistik-Team mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und ist dabei eine bodenständige und zielstrebige Führungspersönlichkeit.

Kategorie: Besondere wissenschaftliche Karriere

Der Niederösterreicher Christoph Hofbauer hat zwölf Jahre nach seinem Diplomstudium in "Medical and Pharmaceutical Biotechnology" an der IMC FH Krems eine herausragende wissenschaftliche Karriere mit zahlreichen Publikationen, Auszeichnungen und der Teilnahme an internationalen wissenschaftlichen Konferenzen aufzuweisen. 2014 promovierte er mit Auszeichnung an der Medizinische Universität Wien. Heute ist er Director Global Commercial Lead New Products bei Takeda in Massachusettes in den USA.

Kategorie: Unternehmertum/Entrepreneurship

Tanja Fußthaler absolvierte 2016 ihr Hebammenstudium mit gutem Erfolg. Mit ihrem Start- Up HebPlus- Onlinehebammen befindet sie sich nun in der Gründungsphase. HebPlus wurde 2018 gegründet und ist eine webbasierte Hebammensuche mit Verfügbarkeitsanzeige und inkludiertem Buchungssystem, in der Form ein Novum in Österreich.

Positiver Einfluss auf die Umwelt

Carployee ist eine intelligente Mitfahr-App für den täglichen Arbeitsweg zu Unternehmen und Business Parks. Ende 2017 begann der Oberösterreicher und Absolvent des Bachelor-Studiengangs "Unternehmensführung", Albert Vogl-Bader mit zwei weiteren Teamkollegen das Projekt Carployee zu entwickeln, das 2018 als GmbH gegründet wurde. Das große Ziel war, ein eigenes Produkt bzw. eine Software auf den Markt zu bringen, um mit dem Einsatz von innovativen Technologien positiven Einfluss auf die Umwelt zu erzielen. Ende 2019 war der Start der ersten großen Wachstumsphase mit namhaften Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

