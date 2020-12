Schieder: EU muss östlicher Einflussnahme stärker entgegentreten

Verstrickungen von Russland und rechtsextremen Parteien – Falter-Journalistin Horaczek im Ausschuss

Wien (OTS/SK) - In der heutigen Sitzung des Sonderausschusses zu Einflussnahme aus dem Ausland auf demokratischen Prozesse in der EU geht es um die Verstrickungen von Russland und rechtsextremen Parteien in Österreich, Großbritannien und Italien. „Es ist mittlerweile gut dokumentiert, wie eng die Beziehungen zwischen rechtsextremen Parteien wie der FPÖ oder der Lega und Einiges Russland sind. Der rechte Rand lässt sich vom zahlungskräftigen Russland sponsern, Russland wiederum sichert sich so Einfluss in westeuropäischen Parteien und findet in diesen Sprachrohre für Propaganda und die Verbreitung von gezielten Desinformationskampagnen", kritisiert SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und ergänzt: "Wie dieses Doppelspiel funktioniert, wurde mit dem Ibiza-Video eindrucksvoll aufgedeckt. Bei der FPÖ und anderen rechtsextremen Parteien gilt: Wer zahlt, schafft an. Der freiheitliche Korruptionsskandal ist kein Einzelfall in Europa. Mit gekaufter Politik muss Schluss sein. Finanzielle Verschleierungskonstruktionen, mit denen über Vereine illegale ausländische Parteienfinanzierung betrieben wird, dürfen in Europa keinen Platz haben. Das vereinte Ziel von Rechtsextremen und Russland ist eine möglichst schwache EU, dem müssen wir entschieden entgegentreten.“ ****

Schieder hebt auch die Teilnahme von Falter-Journalistin Nina Horaczek an der Debatte im Ausschuss des EU-Parlaments hervor: „Vom Kneissl-Knicks bis zum Ibiza-Video hat sich in den letzten Jahren gezeigt, wie eng die Verbindungen zwischen FPÖ und Russland inzwischen sind. Es ist deshalb wichtig, dass Frau Horaczek im EU-Parlament über ihre Arbeit und Erkenntnisse berichtet. Denn je besser die Verstrickungen beleuchtet sind, desto eher können illegale Geldflüsse aufgedeckt und ausländische Desinformationskampagnen gestoppt werden." (Schluss) ls



