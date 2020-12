Marc Cain loves Xmas (FOTO)

Bodelshausen (ots) - In einem herausfordernden Jahr präsentiert Marc Cain seinen Kundinnen zum Fest der Liebe einen besonderen Weihnachtspullover mit passendem Schal.

Für viele sind sie mittlerweile ein Must Have: Weihnachtspullover! In Kanada, England oder den USA gibt es sie schon seit vielen Jahren. Vor und während Weihnachten ist es dort mittlerweile eine Art Tradition einen lustigen oder kitschigen Pullover zu tragen. "Ugly Christmas Sweater" sind ein Trend, der es auch nach Deutschland geschafft hat. Marc Cain zeigt nun, dass Weihnachtspullover nicht immer kitschig sein müssen und bezaubert die Kundinnen mit einem stimmungsvollen und emotionalen Motiv, welches auch die Nähe und Verbundenheit zur Natur widerspiegeln soll. Der winterliche, verschneite Wald nimmt dabei eine wichtige Rolle ein.

"2020 war ein sehr wechselhaftes Jahr. Ich denke, wir haben in dieser Zeit wieder das Wesentliche schätzen und lieben gelernt. Jetzt am Ende des Jahres sehnen wir uns alle nach Traditionen und Werten wie menschliche Wärme, Zeit mit unseren Liebsten zu verbringen und Kraft aus der Natur zu schöpfen. Unser Xmas-Sweater ist eine herzliche Umarmung an unsere Kundinnen und Fans und soll die Vorfreude auf das anstehende Weihnachtsfest transportieren", erklärt Director Design Katja Foos.

Der Weihnachtspullover ist genauso wie der Schal 100 % Made in Germany und wird am Standort Bodelshausen aus einem Alpakamix gestrickt. Er ist leicht transparent und überzeugt durch seine Leichtigkeit. Die nahtlose Stricktechnik sowie der 360 Grad Druck stehen für höchste Verarbeitungstechnik und versprechen einen perfekten Tragekomfort.

"Der Weihnachtspullover wird bei uns am Headquarter gestrickt und auch bedruckt, denn durch unsere hauseigene Strickerei und Druckerei am Produktionsstandort Deutschland haben wir die Möglichkeit, kreative Ideen schnell umzusetzen. Der Pullover führt unsere Produktreihe "painted & printed in Germany" fort und wird mit einem passenden Schal ergänzt", erläutert Urs Konstantin Rouette, Geschäftsführer Design, technische Entwicklung, Fertigung, Beschaffung & Logistik.

Der Weihnachtspullover mit passendem Schal ist ab dem 30. November 2020 im Marc Cain Onlineshop und in ausgewählten Marc Cain Stores erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Marc Cain GmbH

Marc-Cain-Allee 4

72411 Bodelshausen



Fon +49.7471.709 - 0

E-Mail pr @ marc-cain.de



www.marc-cain.com