„2020: Die Bedeutung der Menschenrechte in einem herausfordernden Jahr“ – spannender Zoom-Talk mit Experte Manfred Nowak!

Wien (OTS) - Zum "Tag der Menschenrechte" spricht "Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich"-Präsidentin Rubina Möhring am Do., dem 10.12.20, 19 h bei einer Online-Veranstaltung mit Manfred Nowak, dem renommierten Menschenrechts-Experten, über die Bedeutung der Menschenrechte in diesem schwierigen Jahr.



2020 – ein in vielerlei Hinsichten herausforderndes Jahr, das von der Corona-Krise, Terror-Attentaten wie jüngst in Wien und Protesten gegen Regime in Hongkong und Minsk geprägt ist. Welche Bedeutung kommt den Menschenrechten gerade heuer zu? Was sind die wichtigsten Herausforderungen, was die Menschenrechte betrifft, für die EU in den nächsten Jahren? 1950, vor 70 Jahren, wurde für die heutige EU eine allgemeine, Europäische Menschenrechts-Konvention geschrieben, diese ist rechtskräftig und kann beim Europäischen Menschenrechts-Gerichtshof in Straßburg eingeklagt werden. Aber wie sieht es auf EU-Ebene heute tatsächlich, was Menschenrechte betrifft, aus? Und wie blickt er auf große Themen in diesem Jahr wie die „Black Lives Matter“-Bewegung nach dem gewaltsamen Tod des Afro-Amerikaners George Floyd zurück? Prof. Manfred Nowak, der renommierte Menschenrechts-Experte und tätig am Global Campus of Human Rights, im spannenden Online-Gespräch mit „Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich“-Präsidentin Rubina Möhring. Der Zoom-Talk findet am Tag der Menschenrechte, dem 10.12.20, ab 19 Uhr statt.



Partner dieser Online-Veranstaltung sind das Kuratorium für Journalistenausbildung und die "Informationsstelle für Journalismus und Entwicklungspolitik". Informationen zu dieser Veranstaltung auch auf der Facebook- und Twitter-Seite von „Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich“, Hashtag: #pressefreiheittalks.

Teilnahme an dieser Online-Veranstaltung per Zoom-Link möglich. Anmeldung per Mail an info @ rog.at. Der Teilnahmelink wird dann zeitgerecht zugeschickt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

