Jahres-Countdown zur neuen Tour gestartet – Prominente ehemalige Gaststars von Holiday on Ice freuen sich auf die neue Show

+++ Erster Winter ohne Holiday on Ice +++ Neue Show SUPERNOVA kommt 2022 in die Wiener Stadthalle +++

Wien (OTS) - Es wird der erste Winter ohne Holiday on Ice und die Fans vermissen die weltweit bekannteste Eisshow schon jetzt. Doch es gibt gute Nachrichten: Heute startet der Jahres-Countdown bis zur nächsten Tour. Aus diesem Anlass melden sich ehemalige Gaststars zu Wort, denken zurück an die gemeinsamen emotionalen Momente und freuen sich auf die kommende Saison. Vom 19.01. bis 30.01.2022 wird Holiday on Ice mit der neuen, atemberaubenden Show SUPERNOVA in der Wiener Stadthalle gastieren. "Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle ist seit Jahrzehnten ein absoluter Publikumsliebling. Bei unserem geschätzten Publikum und unseren langjährigen Partnern möchte ich mich an dieser Stelle herzlich für ihre Treue bedanken. Die Vorfreude ist groß, die weltbesten Skater mit ihrem atemberaubenden Können bei Holiday on Ice SUPERNOVA wieder live erleben zu können!“, sagt Carola Lindenbauer, Geschäftsführerin der Wiener Stadthalle.

Prominiente ehemalige Gaststars melden sich zu Wort

Mit den faszinierenden Shows von Holiday on Ice kamen auch zahlreiche prominente Gaststars auf die Eisfläche der Wiener Stadthalle. Zuletzt begeisterte Sarah Lombardi mit ihrem Gastauftritt das Wiener Publikum: "Mich faszinieren jedes Jahr aufs Neue die künstlerischen Performances und die spektakulären Kostüme, die bei Holiday on Ice gezeigt werden. Die Teilnahme bei der letzten Tour war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Ich bin sehr stolz, Teil der berühmten Holiday on Ice-Familie zu sein.“

Songcontest-Teilnehmerin Zoë Straub erinnert sich an ihre Auftritte bei Holiday on Ice: "Die Shows von Holiday on Ice haben mich schon als Kind fasziniert. Daher war es einfach überwältigend, im Jahr 2016 bei jeder Vorstellung in der Wiener Stadthalle mitzuwirken. Der Gedanke, dass es diesen Winter keine Show geben kann, ist traurig - aber umso größer ist meine Vorfreude auf die Rückkehr von Holiday on Ice 2022!“

Kaum jemand ist so eng mit der Tradition der Eisshows in der Wiener Stadthalle verbunden, wie Ingrid Wendl, die bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften Medaillen im Eiskunstlauf für Österreich geholt hat: "Seit Jahrzehnten freue ich mich auf den Jahresbeginn mit Holiday on Ice. Tolle Eiskunstläufer, Kreativität durch überraschende Choreographie und alles, was zu einem modernen Spektakel dazugehört. Heuer muss Pause sein! Aber die Vorfreude auf den 19. Jänner 2022 kann schon jetzt beginnen.“

Auch die Zwillinge Valentina und Cheyenne Pahde, die Musiker von Vintage Vegas, Moderatorin Sylvie Meis, Eiskunstlaufprofi Annette Dytrt sowie die Stardesigner Harald Glööckler und Thomas Rath freuen sich auf die neue Saison. Die ausführlichen Promi-Statements sind im Presseportal abrufbar.

Countdown zur neuen Saison startet jetzt

Holiday on Ice wird in der Saison 2021/2022 mit der Show SUPERNOVA auf Tour durch Belgien, die Niederlande, Österreich und Frankreich gehen. Hinter den Kulissen hat Holiday on Ice nicht aufgehört, an der Rückkehr der beliebtesten Eisshow zu arbeiten. "Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und richten unser ganzes Augenmerk darauf, unseren Gästen nicht nur ein sicheres und geschütztes Umfeld zu bieten, sondern vor allem eine spektakuläre neue Show. Wir können es kaum erwarten, im Jänner 2022 wieder zurück in Wien zu sein und unser Publikum in Staunen zu versetzen – unser Countdown beginnt jetzt!", so Peter O’Keeffe, Geschäftsführer von Holiday on Ice.

Holiday on Ice hebt ab!

Die energiegeladene Eisshow SUPERNOVA nimmt ihr Publikum in spektakulären Settings mit auf eine Abenteuerreise von der Erde zu den Sternen. Die Geschichte beginnt mit einem farbenprächtigen Winterfest im ewigen Eis, zu Ehren aller himmlischen Elemente mit bezauberndem Eistanz und anmutigen Choreografien. Doch ein plötzlich auftretender gigantischer Schneesturm beendet die Feierlichkeiten und trägt die Protagonisten aus der verschneiten Polarwelt hinaus in die Unendlichkeit des Kosmos. Im Weltall beginnt für sie eine eindrucksvolle Reise an magische Orte der Galaxie. Schließlich gelangen sie durch eine Supernova – eine leuchtend sprühende, galaktische Explosion – zurück auf die Erde und feiern ein rauschendes Finale in einem Meer von Nordlichtern.

Creative Director und Choreograf der neuen Show ist Eiskunstlauf-Olympiasieger Robin Cousins: "Mit SUPERNOVA zelebrieren wir die einzigartige, geheimnisvolle Schönheit des Universums. Wie es der Titel unserer neuen Show vermuten lässt, werden sich unsere Skater dabei nicht nur auf, sondern auch über dem Eis bewegen.“

Tickets als Geschenk für Eisprinzessinnen und Eisprinzen

Die neuen Termine sind bereits bestätigt und der Vorverkauf hat begonnen. Eiskunstlauf-LiebhaberInnen und Entertainment-Fans können sich bereits jetzt die besten Plätze sichern und bis einschließlich 06.01.2021 die Vorteile der Adventaktion auf www.stadthalle.com nutzen.

Tickets für Holiday on Ice SUPERNOVA von 19.01. bis 30.01.2022 in der Wiener Stadthalle ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro. Tickets per E-Mail unter service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

