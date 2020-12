UEFA Europa League auf PULS 4: LASK vs. Tottenham Hotspur morgen um 18:15 Uhr LIVE

Der LASK empfängt das Starensemble von Tottenham Hotspur und möchte seine kleine, aber vorhandene Chance auf den Aufstieg am Leben halten

Wien (OTS) - Nach der bitteren Niederlage gegen Royal Antwerpen braucht der LASK gegen den aktuellen Tabellenführer der englischen Premier League zumindest ein Remis und muss gleichzeitig auf Schützenhilfe von Ludogorez Rasgrad hoffen, um weiter vom Aufstieg träumen zu dürfen. Eine schwierige, aber nicht unlösbare Aufgabe wie just Royal Antwerpen mit einem Sieg gegen die Spurs am ersten Spieltag bewiesen hat. PULS 4 überträgt das Duell morgen um 18:15 Uhr live und exklusiv im Free-TV. Ex-LASK Spieler Florian Klein wird als Co-Kommentator an der Seite von Florian Knöchl agieren.



PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Co-Kommentator: Florian Klein

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner

Die Highlights aller weiteren Begegnungen des Spieltages, besonders ausführlich Arsenal gegen Rapid und ZSKA Moskau gegen WAC, präsentiert PULS 4 ab 23:15 Uhr.

UEFA Europa League: LASK vs. Tottenham Hotspur

Morgen, um 18:15 Uhr live auf PULS 4

Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com



Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com