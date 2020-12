LTI wählt Temenos für den Start seiner Digital Banking-Plattform in den nordischen Ländern

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - - Die Banking-as-a-Service-Plattform von LTI wird von Temenos unterstützt und modernisiert alte Kernbankensysteme schnell und effizient

Larsen & Toubro Infotech (LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat sich mit Temenos, dem Bankensoftwareunternehmen, zusammengetan, um die auf der Temenos-Technologie basierte Digital Banking Platform einzuführen. Die Plattform wird bestehende Kernbankensysteme in den nordischen Ländern modernisieren und es den Finanzinstituten ermöglichen, agiler und skalierbarer zu sein und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Außerdem können die Banken die Plattform auch dafür nutzen, neue Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen.

Mit ihren umfassenden Funktionen bietet die Digital Banking Platform eine End-to-End-Integration mit Temenos Transact, Temenos Infinity, Temenos Payments und Temenos Financial Crime Mitigation sowie Fintech-Lösungen wie aufsichtsrechtliche Meldungen, Authentifizierung, KYC-Lösungen, Kartendienste und Zahlungslösungen, die auf Temenos MarketPlace verfügbar sind. LTI und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft

Syncordis Consulting

, seit mehr als 15 Jahren ein führender Temenos-Experte in der europäischen Region, werden Implementierungsdienste und Managed Services anbieten.

Die Partnerschaft läutet eine neue Ära für die nordischen Banken ein, da sie das Know-how von LTI auf diesem Gebiet und das tiefgreifende Verständnis der Temenos-Funktionalität sowie fortschrittliche Cloud-native, Cloud-agnostische, KI- und API-First-Technologielösungen vereint, über die mehr als 3.000 Banken in 150 Ländern verfügen.

Sanjay Jalona, CEO & Managing Director von LTI, erklärte: "Die Partnerschaft von Temenos und LTI bietet den Banken und Finanzinstituten in den nordischen Ländern unübertroffene Erfahrung, Fachkenntnisse und Leidenschaft für Innovation. Die neue leistungsstarke Bankplattform, die auf der Cloud-nativen Technologie von Temenos beruht, ermöglicht es den Banken, ihren Betrieb zu straffen und zu modernisieren und ihre IT-Kosten erheblich zu senken. Mit unserem exklusiven Temenos Accelerator Toolkit verbessern wir die Ergebnisse durch eine schnellere Markteinführung und bieten weiterhin herausragende Modernisierungsdienste für Banken, mit denen diese große Fortschritte auf ihrem Weg zur digitalen Transformation machen können."

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, erklärte: "Es handelt sich um ein strategisch wichtiges Abkommen für Temenos in den nordischen Ländern. Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit LTI und Syncordis auszubauen, um dem Markt die nächste Generation digitaler Banking-Plattform anzubieten. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir den Banken Zugang zu globaler Bankkompetenz von LTI für alle Temenos-Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der nordischen Länder zugeschnitten sind. Unsere fortschrittliche Cloud- und KI-Technologie in Kombination mit unserer umfassenden länderspezifischen Banking-Funktionalität wird zur ersten Wahl für die nordischen Banken und Finanzinstitute. Wir ermöglichen es den Banken, ihre bestehenden Systeme zu modernisieren, ihre Bankenplattform zukunftssicher zu machen und ihren Kunden innovative Dienstleistungen anzubieten."

LTI ist einer der führenden IT-Dienstleister in den nordischen Ländern. In der IT-Sourcing-Studie 2020 von Whitelane Research belegt LTI in Bezug auf die Kundenzufriedenheit europaweit Platz 2. Zu den Kunden des Unternehmens zählen führende Banken und Finanzinstitute in der Region.

Informationen zu LTI:

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 400 Kunden in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt zum Erfolg. Wir sind in 32 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit unserer Mosaic-Plattform und ermöglichen so ihre Entwicklung im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analytik, IoT und Cloud. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unseres einzigartigen Erbes verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 32.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf www.lntinfotech.com oder folgen Sie uns auf @LTI_Global

Informationen zu Temenos:

Die Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Banksoftware. Über 3.000 Banken weltweit, darunter 41 der 50 größten Banken, verlassen sich auf Temenos, um sowohl ihre täglichen Transaktionen als auch die Kundeninteraktionen von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-unabhängige und KI-gesteuerte Front-Office-, Core-Banking-, Zahlungs- und Fondsverwaltungssoftware, mit der Banken reibungslose Omnichannel-Kundenerlebnisse bieten und betriebliche Spitzenleistungen erzielen können.

Die Temenos-Software macht es nachweislich möglich, dass ihre leistungsstarken Kunden ein Kosten-Ertrags-Verhältnis von 26,8 % des Branchendurchschnitts und eine Eigenkapitalrendite von 29 %, dem Dreifachen des Branchendurchschnitts, erreichen können. Diese Kunden investieren außerdem 51 % ihres IT-Budgets in Wachstum und Innovation im Vergleich zur Wartung, was dem doppelten Branchendurchschnitt entspricht. Dies zeigt, dass die IT-Investitionen der Banken einen spürbaren Mehrwert für ihr Geschäft darstellen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.temenos.com

Informationen zu Syncordis:

In seiner Rolle als LTI-Temenos-Praxisgeschäft stellt Syncordis qualitativ hochwertige End-to-End-Implementierungen und Systemintegrationsprojekte zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Syncordis ergänzende Dienstleistungen wie reguliertes SaaS (PSF-zertifiziert) und Produktionsunterstützung für alle Temenos-Produkte und die dazugehörigen Systeme von Drittanbietern.

Dank eines großen Expertenpools aus lokalen und Offshore-Spezialisten bietet das Unternehmen sowohl geschäftliches als auch technisches Fachwissen und passt jedes Projekt an die persönlichen Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden an. Syncordis hat es sich zum Ziel gesetzt, die digitale Exzellenz im Bankensektor voranzutreiben und allen Kunden dabei zu helfen, die Kraft der Digital-Transformation zu erkennen und gleichzeitig allen Mitarbeitern hervorragende Arbeitsbedingungen zu bieten. www.syncordisconsulting.com

