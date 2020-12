realme "Race" wird eines der ersten Produkte auf Snapdragon 888-Basis mit 5G-Unterstützung

realme setzt als eines der ersten Unternehmen auf den neuen Snapdragon 888

Das kommende realme "Race" befindet sich bereits in der Entwicklung und wird dank des Snapdragon 888 beeindruckende Leistung und 5G-Unterstützung bieten

Während des Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2020 hat realme bekannt gegeben, dass das Unternehmen zu den ersten Herstellern zählen wird, die den Qualcomm® Snapdragon(TM) 888 einsetzen werden - Qualcomms neue Flaggschiff-Plattform für 5G. Das neue realme-Spitzenprodukt trägt den Codenamen "Race", der auf die überragende Leistung und hohe Arbeitsgeschwindigkeit hinweist, die durch die Snapdragon 888-Basis möglich werden.

Die Videoansprache von realme-CEO Sky Li ist hier zu finden: https://msm.download/realme_Snapdragon

realme-CEO Sky Li wies in seiner Videoansprache während des Snapdragon Tech Summit 2020 darauf hin, dass Qualcomm Technologies einer der bedeutendsten Partner von realme ist. Die Entwicklung von "Race" hat bereits vor einigen Monaten begonnen, und realme wird in Kürze weitere Details veröffentlichen.

realme, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt, hat seit ihrer Gründung eng mit Qualcomm Technologies zusammengearbeitet, um Konsumenten auf der ganzen Welt hochqualitative und leistungsfähige Smartphones zu liefern - dies setzt sich nun in der 5G-Ära fort. In 2020 war realme einer der ersten Hersteller, der den Qualcomm Snapdragon 865 für das realme X50 Pro 5G und den Snapdragon 765G für das realme X50 5G eingesetzt hat.

Die Snapdragon 888 5G-Plattform schafft mit überragender Leistung und ausgezeichneten 5G-Fähigkeiten die perfekte Grundlage für das nächste realme-Flaggschiff "Race" - insbesondere in den Bereichen Gaming, Video und Kommunikation. Getreu dem Motto "Dare to Leap" setzt realme die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies fort, um die Erwartungen zu übertreffen und ermöglicht es Anwendern auf der ganzen Welt die Performance von 5G zu erleben.

Über realme

realme ist eine Technologie-Marke, die Trendsetter-Smartphones und AIoT-Produkte in überragender Qualität auf dem weltweiten Markt anbietet. realme-Anwender sind jung und weltoffen. realme-Produkte lassen junge Menschen mit der neuesten Technologie und perfektem Design am Puls der Zeit leben.

realme ist die Top 7-Smartphone-Marke weltweit und der Statistik der globalen Smartphone-Auslieferungen im Q3 2020 von Counterpoint folgend als Mainstream-Smartphone-Marke anerkannt. In 2019 erreichten die weltweiten Smartphone-Auslieferungen von realme die 25-Millionen-Marke - mit einer jährlichen Wachstumsrate von 808%, die realme bis 2019 über vier Jahre in Folge zur am schnellsten wachsenden Smartphone-Marke der Welt gemacht hat. realme bedient 61 Märkte, unter anderem China, Südostasien, Südasien, Europa, Russland, Australien, den Mittleren Osten und Afrika und kann eine Basis von über 50 Millionen Anwendern weltweit vorweisen. www.realme.com

Qualcomm und Snapdragon sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Qualcomm Incorporated. Qualcomm Snapdragon ist ein Product von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen.

