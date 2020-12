„Pro und Contra“ morgen auf PULS 24 und PULS 4: "Immer noch 100 Tote pro Tag – Ist das die richtige Corona-Strategie?"

Morgen um 21:30 Uhr diskutieren auf PULS 24 & um 22:50 auf PULS 4 bei “Pro und Contra” u.a. Mathematiker Markowich, Mediziner Hutter sowie die Bürgermeister Kaufmann (ÖVP) & Babler (SPÖ)

Wien (OTS) - Der Lockdown bleibt, wenn auch in anderer Form. Doch wie sieht es in den Intensivstationen aus? "Pro und Contra" gibt morgen um 21:30 Uhr auf PULS 24 und um 22:50 Uhr auf PULS 4 mit Hilfe von Cornelius Obonya, Katharina Stemberger und Serge Falck ein drastisches Bild des Krankenhausalltages wieder. Was getan werden muss, diskutieren u.a. der Mathematiker Peter Markowich, der Mediziner Hans-Peter Hutter sowie die Bürgermeister Andrea Kaufmann (ÖVP) und Andreas Babler (SPÖ).

Während Österreich über Lockerungen diskutiert und den Winterurlaub plant, sterben jeden Tag über hundert Corona-Kranke. Die Situation in den Spitälern ist so schlimm, dass die Krankenanstaltenverbände der Bundesländer an Gesundheitsminister Rudolf Anschober appellieren, den Lockdown zu verlängern. Das liegt auch daran, dass Ärzte und Pflege nicht öffentlich über die schwierige Lage in den Spitälern reden dürfen. Pro und Contra hat Berichte österreichweit anonym eingesammelt und gibt mit den Stimmen von Cornelius Obonya, Katharina Stemberger und Serge Falck einen ungefilterten Einblick in den Krankenhausalltag.



Und es bleiben viele Fragen offen, die die Bürgermeister Andrea Kaufmann und Andreas Babler, der Mediziner Hans-Peter Hutter, der Mathematiker Peter Markowich sowie die Autorin Elisabeth Tschachler diskutieren: Was muss getan werden, um die Todesrate deutlich zu senken? Wie werden Neuansteckungen vermieden? War die Orientierung der Regierungsstrategie an der Intensivbettenkapazität falsch? Wie geht es nach dem offiziellen Lockdown-Ende weiter?

Gäste:

, Schauspieler, Jedermann bei den Salzburger Festspielen 2013 bis 2016 Katharina Stemberger , Schauspielerin, Produzentin, Mitbegründerin der Flüchtlingsinitiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“

Es diskutieren:

, Bürgermeisterin Dornbirn, frühere Landesrätin Vorarlberg, ÖVP Andreas Babler , Bürgermeister Traiskirchen, SPÖ

, Stellvertretender Leiter des Zentrums für Public Health, Umweltmediziner, MedUni Wien Peter Markowich , Mathematiker, Wittgenstein-Preisträger, Universität Wien

Moderation: Gundula Geiginger

"Pro und Contra": Mittwoch, 2. Dezember 2020, um 21:30 Uhr auf PULS 24 und um 22:50 Uhr auf PULS 4



