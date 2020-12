Diskussionsrunde „Erlebte Natur“ mit Veterinärmediziner Folko Balfanz

Live-Stream zum Thema „Zootierarzt im Einsatz“

St. Pölten (OTS) - Die letzte Ausgabe des Diskussions-Forums „Erlebte Natur“ in diesem Jahr findet als Livestreaming am Donnerstag, 3. Dezember, um 18.30 Uhr zum Thema „Zootierarzt im Einsatz“ statt. Veterinärmediziner Folko Balfanz von der tierärztlichen Ordination im Tiergarten Schönbrunn erzählt dabei im Gespräch mit Gudrun Tiefenbach-Kaufmann über seinen Alltag.

Die Artenvielfalt in einem Zoo macht die Arbeit eines Tierarztes nie langweilig. Routine sind lediglich zu bestimmten Jahreszeiten auftretende Krankheiten oder Präventivmaßnahmen wie Impfungen oder Entwurmungen. Ein Veterinärmediziner überprüft Arten- und Tierschutzbestimmungen, Zoll- und Quarantäneverordnungen, hilft bei der Planung von Gehegen und sogar bei Zuchtbuchfragen und der Pressearbeit mit.

Dr. Folko Balfanz ist Fachtierarzt für Wild- und Zootiere sowie für Kleintiere und Fische. Er studierte Veterinärmedizin an der Universität Berlin und legte sein Doktorat am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie ab. Sein weiteres Studium führte ihn an die Veterinärmedizinische Universität Wien sowie in die USA und nach Großbritannien. Seit 2009 ist er in der tierärztlichen Ordination im Tiergarten Schönbrunn tätig.

Mag. Gudrun Tiefenbach-Kaufmann beobachtet seit ihrer Kindheit leidenschaftlich gerne die Natur. Sie studierte Biologie an der Universität Wien und an der Universität Graz. Mit der TV-Serie „Wildes Land“ von Servus TV entdeckte sie als Moderatorin und Gestalterin ihr Interesse an der Naturvermittlung und produziert derzeit Videos für NaturFilm aktuell. Sie engagiert sich in der Ausbildung von Tierpflegerinnen und Tierpflegern.

Die Veranstaltung gibt es nur per Livestreaming unter

https://www.museumnoe.at/de/kalender/erlebte-natur-zootierarzt-im-ein

satz. Tickets um 4,5 Euro pro Person sind im Online-Shop auf www.museumnoe.at erhältlich. Hier geht es direkt zum Ticket unter

https://www.museumnoe.at/de/ihr-besuch/shop/online-shop/fuehrungen-mi

t-online-ticket-1. Die Veranstaltung ist gratis mit der Museum Niederösterreich Jahreskarte, der Streaming-Schlüssel für Jahreskarten kann unter anmeldung @ museumnoe.at angefordert werden.

Nähere Informationen: Niederösterreichische Museum Betriebs GmbH, Mag. Florian Müller, Telefon 02742/90 80 90-911, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at.

