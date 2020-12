Auftakt für neues ORF-III-Format „Stars & Talente“ von und mit Leona König am 6. Dezember

Mit Rückblick auf „Goldene Note“ und Ausblick auf kommende Klassiknachwuchs-Förderprojekte

Wien (OTS) - Die musikalische Förderung des Klassiknachwuchses in Österreich liegt ihr besonders am Herzen: Nach dem von ihr initiierten und erfolgreich etablierten Musikförderpreis „Goldene Note“ präsentiert Leona König, Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder, ab 6. Dezember 2020 in ORF III das neue, monatliche TV-Format „Stars & Talente“. Vorläufig acht Folgen lang, immer sonntags ab ca. 21.30 Uhr, blickt König jungen Musikerinnen und Musikern – alle bisherige Preisträger/innen der „Goldenen Note“ – über die Schulter und zeigt so manche Parallele zu den Karrieren internationaler Stars. Die von Tommy Schmidle gestaltete Reihe begleitet die Kinder und Jugendlichen sowie ihre prominenten Vorbilder bei den Proben, gibt private Einblicke in das Leben der jungen Künstlerinnen und Künstler und bittet die Stars zum Gespräch. Auch gemeinsame musikalische Auftritte der „Stars & Talente“ dürfen nicht fehlen.

Zum Auftakt blickt die erste Ausgabe am 6. Dezember um 21.30 Uhr in ORF 2 auf die besten Auftritte im Rahmen der „Goldenen Note“ zurück und zeigt, welch außergewöhnliche Nachwuchsmusiker/innen bei „Stars und Talente“ vor den Vorhang gebeten werden. Weiters gibt die Sendung einen Ausblick darauf, was das TV-Publikum in den kommenden Monaten erwartet. So trifft Leona König u. a. Bariton Erwin Schrott, der im Wiener Konzerthaus mit dem Tiroler Streichquartett „Quartissimo“ – Hannah Alber (17), Clara Spieler (16), Jonas Alber (15), Emil Spieler (15) – und dem 14-jährigen Pianisten Haowen Gao eine eigens für Klavier und Streicher arrangierte Konzert-Version des Mephisto-Walzers N.1 von Franz Liszt dargeboten hat. Über ihre Anfänge als junge Violinistin spricht König in Schloss Thalheim mit Stargeigerin Lidia Baich, die in weiterer Folge mit Violinistin Julia Dueñas (15) Mélodie Es-Dur für Violine und Klavier, Op. 42 von Peter Iljitsch Tschaikowski zum Besten gibt, am Klavier ist Pianistin Soley Blümel (12). Außerdem kommen prominente Persönlichkeiten zu Wort und unterstreichen die Bedeutung der Nachwuchsförderung – vom Direktor der Mailänder Scala Dominique Meyer bis zu Sopranistin Valentina Nafornița.

Die zweite Folge von „Stars & Talente“ – eine ORF-III-Produktion, hergestellt von F.F.P. Film- & Fernsehproduktion Gesellschaft m.b.H (Produzent: Philipp Schwinger) – steht am 3. Jänner 2021 um 21.35 Uhr auf dem Programm von ORF III.

