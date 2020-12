NEOS präsentieren 3 Szenarien zur Öffnung des Wintertourismus

Sepp Schellhorn: „Helfen wir rasch und unbürokratisch – öffnen wir strukturiert und planbar, damit die Menschen in diesem Land wieder neue Zuversicht schöpfen können.“

Wien (OTS) - Im „Finish“ des zweiten harten Lockdowns lässt die türkis-grüne Bundesregierung immer noch offen, wann und wie Gastronomie und Hotellerie wieder öffnen dürfen und die Unternehmer_innen sowie deren Mitarbeiter_innen somit im Regen stehen.

„Auch in diesem Lockdown ist die Bundesregierung vollkommen ahnungslos, wie sie das Land wieder hochfahren soll. Die Devise ,kommt Zeit, kommt Rat‘ schafft null Planbarkeit und Sicherheit für die zahlreichen Unternehmen, die sich tagtäglich fragen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Wir NEOS haben daher drei Szenarien zur Öffnung der Gastronomie und Hotellerie erarbeitet, damit der Wintertourismus für alle, die in dieser Branche arbeiten, möglichst strukturiert starten kann“, sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn.

Unter dem Motto „Für Planungssicherheit sorgen – Macht sonst keiner!“ und ganz im Stil des beliebten Weihnachtsfilms „Tatsächlich Liebe“ erklärt Schellhorn in einem Video, wie jene Öffnungsschritte ausgestaltet sein sollen. Hier geht's zum Video.





Szenario 1

Gastronomie/Hotellerie – Ende Lockdown mit 7.12.2020

Wenn Gastronomie und Hotellerie bereits gleichzeitig mit dem Handel am 7.12. aufsperren, braucht es umso dringender klare Ansagen und umfassende Sicherheitskonzepte, da für viele Unternehmen auch eine gewisse Vorbereitungszeit nötig ist, gerade im Wintertourismus, denn: „Überhastete und unkoordinierte Öffnungsschritte bergen die Gefahr in sich, dass wir schon bald in einen dritten Lockdown schlittern. Wenn schnell, dann wirklich gut durchdacht“, konstatiert Schellhorn.

Durch das Wegfallen von Weihnachtsfeiern und ausländischen Gästen müsste eine Verlustkompensation gewährleistet sein. „Unternehmen, die dieses Instrument nutzen, können bis zu 70% der ungedeckten Fixkosten bis zu 3 Millionen Euro abdecken. Damit müssen diese auch nicht den beihilferechtlichen Rahmen für direkte Zuschüsse in Höhe von 800.000 Euro unnötig ausschöpfen. Jenen Unternehmen, die diese Grenze bereits erreicht haben, kann nur durch dieses Instrument wieder geholfen werden.“

Szenario 2

Gastronomie/Hotellerie – Ende Lockdown mit 15.12.2020

Im Gegensatz zum Szenario 1 hätte ein leicht verzögertes Aufsperren von Gastronomie und Hotellerie zum 15.12. immerhin jenen Vorteil, dass mehr Vorbereitungszeit zur Verfügung stünde. Gleichzeitig würden die betroffenen Unternehmen auch die Gelegenheit bekommen, sich besser auf die Wiederaufnahme des Betriebs einstellen zu können.

Szenario 3

Gastronomie/Hotellerie – Ende Lockdown mit 15.1.2021

Die „Safe“-Variante hinsichtlich möglicher Neuinfektionen findet sich in Szenario 3. Das Aufrechterhalten der behördlichen Schließung von Gastronomie und Hotellerie bis Mitte Jänner 2021 kann mit dem Ziel begründet werden, einen weiteren drohenden Lockdown zu verhindern. Allerdings: „Bei diesem Szenario muss der von uns geforderte ,Winterschlaf‘ für Betriebe zum Einsatz kommen“, sagt Schellhorn. „Sämtliche Schäden, die durch die Verlängerung des Lockdowns entstehen würden, könnten bis zu 100% und ohne Obergrenze abgedeckt werden. Eine Überkompensation, wie im Falle des aktuellen Umsatzersatzes, wäre aber nicht möglich. Andere gleichzeitige Hilfen, wie etwa die Kurzarbeit, wären abzuziehen.“

Durch die Einführung dieser Hilfen nach dem entsprechenden Katastrophenartikel (Art. 107 Abs. 2 lit b AEUV) wird der andere Hilfstopf, der pro Unternehmen direkte Zuschüsse in Höhe von 800.000 Euro erlaubt, nicht unnötig ausgeschöpft. Damit wären allfällige zusätzliche schnelle Hilfen auch weiterhin möglich. Wie bereits in den anderen Szenarien, kann auch in diesem Fall ein nachhaltiges Aufsperren nur mit einem umfassenden Sicherheitskonzept gewährleistet werden.

Schellhorn: „Die Bundesregierung manövriert dieses Land seit Monaten scheinbar mehr blind als sehend durch diese Krise – direkt in einen erneuten Lockdown hinein. Wir wollen ihr mit unseren Vorschlägen die Augen öffnen. Helfen wir rasch und unbürokratisch – öffnen wir strukturiert und planbar, damit die Menschen in diesem Land wieder neue Zuversicht schöpfen können.“

