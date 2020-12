VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Unterstützung der SPÖ für Regierungsmaßnahmen bedeutet einen Sieg der Vernunft“

Während sich die SPÖ zu mehr überparteilichem Zusammenhalt bekennt, bleiben FPÖ und NEOS bei ihrer Verweigerungshaltung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Ich bin höchst erfreut darüber, dass sich die SPÖ, allen voran Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, dazu entschlossen hat, in der Bekämpfung der Corona-Pandemie künftig auf mehr überparteilichen Zusammenhalt zu setzen, anstatt wie bisher der Bundesregierung möglichst viele Steine in den Weg zu legen. In ihrer heutigen Pressekonferenz hat Rendi-Wagner ihre Unterstützung für die Vorhaben der Bundesregierung angekündigt und die bevorstehenden Massentests sowie eine sorgsame Wiederöffnung begrüßt. Die Unterstützung der SPÖ bedeutet einen Sieg der Vernunft und ist ein Gewinn für alle Österreicherinnen und Österreicher“, äußert sich die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.

Die weiteren Oppositionsparteien sollten sich ein Beispiel an der SPÖ nehmen, so Schwarz: „Während sich die SPÖ nun endlich darauf besinnt, zum Wohle der österreichischen Bevölkerung auf die Linie der Bundesregierung einzulenken, bleiben FPÖ und NEOS bei ihrer Verweigerungshaltung und versuchen weiterhin, die Krise zur parteipolitischen Profilierung zu nützen.“

