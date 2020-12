NEOS zur aktuellen Arbeitslosigkeit: Unternehmen können so nicht disponieren

Gerald Loacker: „Die Arbeitslosigkeit wird durch die fehlende Planungssicherheit für Unternehmer_innen in Österreich verschärft.“

Wien (OTS) - „Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Kurzarbeit wächst. Was getan wird, um den Unternehmen Planungssicherheit zu geben, und wie Menschen wieder in die Berufswelt geholt werden sollen, sagt niemand in der Regierung“, kritisiert NEOS Sozialsprecher Gerald Loacker nach der Pressekonferenz von Ministerin Aschbacher. Die Herangehensweise der Regierung sei für ihn nicht zielführend: „Die Regierung hat Maßnahmen für Personen gesetzt, deren Einkommen garantiert ist. Neben der Pensionserhöhung von bis zu 3,5% finden auch mehrere Besserstellungen im Beamtendienstrecht statt, nicht aber die Antwort auf die Frage, wie die Arbeitslosen wieder in Beschäftigung kommen. Ein großes Problem ist dabei die fehlende Perspektive für die Unternehmer_innen in Österreich. Es ist nicht einmal klar, wer am 7.Dezember, unter welchen Bedingungen, wieder aufsperren darf und wer nicht. Kein Unternehmen kann so disponieren.“



Ministerin Aschbacher habe heute zudem angemerkt, dass der Neustartbonus weiterentwickelt wird. Für Loacker nicht nachvollziehbar: „Die Mitnahmeeffekte dieses 'Bonus' sind größer als die Wirkung für tatsächliche weitere Anstellungen. Diese Form der Förderung leitet Unternehmen dazu an, eher kleinere Teilzeitausmaße anzubieten, anstatt auf Vollzeit und höhere Stundenanzahlen zu setzen. Sie bietet aber auch Anreiz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, eher kleinere Teilzeitausmaße zu vereinbaren, weil sie sowieso gleich viel verdienen.“



