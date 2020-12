COUCH launcht erste eigene Papeterie-Kollektion mit Online-Shop (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit der COUCH PAPER.LOVE Papeterie-Kollektion unterstreicht das Living-, Fashion- und Beauty-Magazin seine Kompetenz für stimmige Designs sowie die zeitgemäße Ansprache der COUCH-Community und -Leserschaft. An COUCH schätzen diese besonders die Inspiration, die die Marke auf allen Kanälen in den Bereichen Living, DIY und Papeterie bietet.

Zusammen mit Territory Smart Printing in Verl veröffentlicht die COUCH-Redaktion in Hamburg ihre erste eigene Papeterie-Kollektion COUCH PAPER.LOVE und den dazugehörigen Online-Shop. Unter shop.couchstyle.de gibt es ab sofort neben Schreibtischunterlage, Wochenplaner und Kalender, Notizblöcke, Wandposter und Postkarten im modernen, farbenfrohen Design. Mit den neun verschiedenen Produkten und den drei Produkt-Sets "Happy Home-Office", "Mindful me" und "Pretty Prints" erledigen sich die Aufgaben im Homeoffice oder im Privaten einfach viel leichter und viel schöner. Man tut nicht nur anderen oder sich selbst etwas Gutes, sondern denkt auch an die Umwelt. Alle Produkte sind aus FSC-zertifizierten Materialien, mineralölfreier Farbe und wurden klimaneutral gedruckt. Als Geschenkidee unter Freunden, Bekannten oder Verwandten eignen sich die Produkte nicht nur zum Nikolaus oder zum Jahreswechsel. Mancher möchte sich auch selbst etwas gönnen, und mit schönen und hochwertigen, aber preisgünstigen Dingen sein Homeoffice verschönern.

Andrea Fischer, Geschäftsführerin G+J LIVING Digital GmbH: "Mit der ersten eigenen Papeterie-Kollektion unterstreichen wir unseren Ideenreichtum und zeigen, wie schnell man mit einem tollen crossfunktionalen Team gemeinsam Neues auf den Weg bringen kann. In nur acht Wochen wurde dieses Projekt remote zwischen Territory Smart Printing und der COUCH-Redaktion von der Produkt-Idee bis zum eigenen Online-Shop umgesetzt. Wir sind gespannt, wie unsere limitierten Produkte bei der COUCH-Community und Leserschaft ankommen."

Die COUCH PAPER.LOVE-Kollektion gibt es zum Bestellen unter: shop.couchstyle.de

Über COUCH

COUCH ist ein Living-, Fashion- und Beauty-Magazin, das mit einem einzigartigen Konzept die Lücke zwischen Wohn- und Lifestyle-Zeitschriften schließt. Klassische Living-Inhalte wie Wohntrends, Einrichtungs- und Shoppingtipps werden in COUCH mit Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Inhalten kombiniert. Das Heft hat eine hohe Community- und Online-Affinität. Außerdem bindet die Redaktion für Reise-, Beauty-, Mode- oder Living-Geschichten COUCH-affine Influencer und Blogger ein. Auf couchstyle.de finden Interior-, Fashion- und Beauty-Fans ein digitales Zuhause, um sich auszutauschen, Ideen zu teilen und ihren eigenen Stil weiterzuentwickeln.

