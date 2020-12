Volksbegehren in Corona-Krise: 6 Wochen vor Eintragungszeitraum - wann entscheidet Innenministerium endlich?

Während Gastronomie & Co bis weit in Januar hinein geschlossen bleiben, sollen Volksbegehren beworben und durchgeführt werden wie bei Normalzustand

Wien (OTS) - Die Bundesregierung wird heute beschließen, wie es mit den Beschränkungen zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus weitergeht. Es zeichnet sich dabei ab, dass Gastronomie und Handel auch den Januar über Einschränkungen und Sperren unterliegen werden. Die Empfehlung wird lauten, dass Menschen nach Möglichkeit weiterhin ihre sozialen Kontakte verringern und ihre Außer-Haus-Aktivitäten dezimiert halten. Anlässlich dessen appelliert das Tierschutzvolksbegehren erneut an das Innenministerium für Klarheit hinsichtlich der bislang nach wie vor angesetzten Eintragungswoche von 18. bis 25. Januar 2021 zu sorgen.

„Gastronomie und Hotellerie bleiben wohl bis weit in den Januar hinein komplett geschlossen, der Handel wird nur mit Einschränkung geöffnet sein, die Menschen weiterhin zur Verringerung der sozialen Kontakte angehalten - aber wir sollen gleichzeitig hunderttausende Menschen mobilisieren die Gemeindestuben zu stürmen? Das ist doch witzlos. In weniger als 6 Wochen sollen drei Volksbegehren durchgeführt werden, die Vorbereitungsaktivitäten laufen auf Hochtouren, aber der Minister drückt sich vor einer Entscheidung. Die Gemeinden wurden vorgewarnt, dass die Volksbegehren verschoben werden könnten, doch offenbar wartet man auf den letzten Moment, um das zu tun. Das führt nicht nur zu extremen Mehrkosten für die Organisatoren, sondern auch zu Frustration und Verunsicherung der Bevölkerung. Wir brauchen JETZT eine Entscheidung, Herr Innenminister!“ so Sebastian Bohrn Mena, Initiator des Tierschutzvolksbegehrens.

