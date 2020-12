"Unser Leben ändert sich. Die Liebe bleibt." - Kampagne der Wirtschaftskammer Wien für Zusammenhalt und regionalen Einkauf

Bedeutung des lokalen Einkaufs steigt in Krisenzeiten / Jetzt rettet unsere Kaufentscheidung Arbeitsplätze

Wien (OTS) - Mit einem Weihnachtsmärchen setzt Mindworker die erfolgreiche „Wer Wien liebt, kauft in Wien ein“-Kampagne der Wirtschaftskammer Wien fort. Als zentrales Kampagnenelement kommt diesmal ein Spot zum Einsatz, der auf digitalen Kanälen ausgespielt wird. Der Spot ist unter https://youtu.be/aylzoAh1STU zu sehen.

„Wir wollen im wohl herausforderndsten Jahr der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass Social Distancing nicht das Gegenteil von Zusammenhalt ist. Das aus der letztjährigen Kampagne bekannte Herz steht genau dafür: Liebe, Zusammenhalt und Optimismus sind in Zeiten wie diesen das wichtigste. Die Weiterentwicklung der Kampagne ist die logische Konsequenz. Unsere Partneragentur hat das in gewohnter Qualität hervorragend übersetzt.“, führt Wirtschaftskammer-Wien-Marketingleiter Gian Paolo Spadola aus.

„Das Leben aller Menschen, die in Österreich leben, hat sich durch die Corona-Pandemie grundlegend geändert. Unsere Wirtschaftsbetriebe kämpfen in vielen Branchen um den Erhalt von Arbeitsplätzen und die eigene Existenz. Um das Feld nicht den internationalen Online-Konzernen zu überlassen ist das goldene Wienerherz mehr denn je gefragt. Das wollen wir mit der Kampagne zeigen: Wenn man Arbeitsplätze in Wien retten will, sollte man daher lokal einkaufen, wo immer es geht. Egal, ob online oder durch einen Anruf beim Lieblingsgeschäft oder einen Blick auf die Homepage der Geschäfte im Grätzl. Ja, es ist vielleicht ein bisserl mehr Aufwand, aber es zahlt sich für uns alle aus. Unsere Kaufentscheidung rettet Arbeitsplätze.“, so Mindworker-Geschäftsführer Rudi Fußi.

Neben dem Spot werden Kampagnensujets mit den Protagonisten aus dem Spot in den kommenden Wochen auf Citylights, Infoscreens, Digitalflächen, Rollingboards und Megaboards in ganz Wien zu sehen sein. Als besonderer Eyecatcher werden die Sujets auch am Haus der Wiener Wirtschaft am Wiener Praterstern mittels Projektion zu sehen sein. Ebenso setzt Mindworker auf Radiowerbung, ein zusätzliches Incentive ist ein Gewinnspiel des Wiener Handels in Kooperation mit Kronhit, bei dem TeilnehmerInnen ihre Weihnachtseinkäufe in Wien im Wert von 2000 EUR täglich zurückgewinnen können. Alle Kampagnenelemente und Infos findet man werwienliebt.at

Auftraggeberin: Wirtschaftskammer Wien, Thomas Bohuslav, Gian Paolo Spadola, Michael Haas

Agentur: Mindworker Kommunikationsagentur GmbH

Idee: Rudi Fußi

Kampagnenabwicklung Mindworker: Ernst Stöckl

Art Direction: Christian Modlik

Fotograf: Christian Skalnik

Filmproduktion: WH Media, Michael Kofler

Regie: Mario Böck

Kamera: Max Berner

Rückfragen & Kontakt:

Mindworker Kommunikationsagentur GmbH

Ernst Stöckl, stv. Geschäftsführer

e.stoeckl @ mindworker.at

+43 1 905 11 60