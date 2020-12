GLOBAL 2000: Einladung zum Online-Event „Öko-sozial aus der Krise steuern“

Vienna Forum on Climate Action – Steuerreform, aber richtig! Donnerstag, 10. Dezember 18:30h

Wien (OTS) - Vor fast genau fünf Jahren wurde das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend, dass wir die darin festgelegten Ziele auch erreichen und eine Klimakatastrophe abwenden können. Die Bundesregierung will für Österreich eine Klimaneutralität bis 2040. Dazu gehört auch, die Energieversorgung auf erneuerbare Ressourcen umzustellen. Welche Rolle spielt dabei eine öko-soziale Steuerreform? Was muss dabei beachtet werden, gerade in wirtschaftlich und sozial herausfordernden Zeiten? Diese und viele weitere spannende Fragen stehen heuer beim Vienna Forum on Climate Action zur Debatte.



Wann? Donnerstag, 10. Dezember 2020 - 18:30h

Wo? Online Livestream auf www.global2000.at

Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.

Programm

Keynotes:



Kann sich Österreich eine ökologische Steuerreform leisten?

Linus Mattauch (Deputy Director, Economics of Sustainability Programme, Oxford University)

Erfahrungen mit der CO2-Besteuerung in der Schweiz

Martin Baur (Leiter Ökonomische Analyse & Beratung, Eidgenössische Finanzverwaltung)

Ökologische Steuerreform - Was kann Österreich von Schweden lernen?

Claudia Kettner (Senior Economist, WIFO)

Am Podium diskutieren:

Leonore Gewessler (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation & Technologie)

Jose Delgado (Klimaexperte des BMF, Boardmitglied Green Climate Fund)

Agnes Zauner (Geschäftsführerin GLOBAL 2000)

Wolfgang Anzengruber (Generaldirektor Verbund AG)

Weitere Mitwirkung der Keynote-SpeakerInnen

Moderation: Judith Neyer (Energy Center, UIV)

Wir laden Sie ganz herzlich zum Online-Event mit Diskussion mit VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein. Um einen Online-Zugang zu erhalten, melden Sie sich bitte hier an.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Lydia Matzka-Saboi, GLOBAL 2000 Pressesprecherin, +43 699 14 2000 26, lydia.matzka @ global2000.at