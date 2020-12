Arnoldner: Wiener SPÖ sollte auf Parteifreunde aus dem Burgenland hören

Wien braucht Mitte-Rechts-Politik mit Anstand und muss Parallelgesellschaften verhindern

Wien (OTS) - „Die Wiener SPÖ sollte auf ihre Parteifreunde aus dem Burgenland hören. Denn die ständige Schönfärberei der Wiener SPÖ macht unsere Stadt nicht besser! Wien steht vor allem im Integrationsbereich vor enorm großen Herausforderungen. Daher braucht Wien dringend eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand und Hausverstand“, so Stadträtin Bernadette Arnoldner zur Kritik des burgenländischen SPÖ-Landesgeschäftsführers Fürst an der eigenen Bundespartei.

„Gerade im Integrationsbereich hat die Stadt jahrelang geschlafen. Die Folgen aus der fehlgeleiteten Integrationspolitik sind dramatisch.“ Die falsch verstandene Willkommenspolitik habe in Wien zur Entstehung von Parallelgesellschaften geführt.

„Integration braucht klare Regeln. Wir müssen Anreize schaffen, Deutsch zu lernen. Daher fordern wir Deutsch vor Gemeindebau: Wer eine Gemeindewohnung bekommt, muss Deutsch können!“

„Die neue Volkspartei Wien steht für eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand, mit der Herausforderungen nicht nur aufgezeigt, sondern auch Lösungen angeboten werden. Daher appellieren wir an die Wiener SPÖ mit Bürgermeister Ludwig an der Spitze, auf ihre Parteifreunde aus dem Burgenland zu hören. Denn bei den Themen Migration und Integration ist in Wien lange genug viel schief gelaufen.“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien