Arbeitslosigkeit – Muchitsch fordert, „nicht länger zuzusehen, sondern endlich Beschäftigungs- und Konjunkturprogramme umsetzen“

Wien (OTS/SK) - „Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist mit 457.197 und damit um fast 92.000 mehr als im November des Vorjahres, wie befürchtet, sehr hoch und die Spitze der Arbeitslosigkeit ist laut Experten damit noch nicht erreicht. Es ist dringend notwendig, nicht länger zuzusehen, sondern endlich große Konjunktur- und Beschäftigungsprogramme umzusetzen. Was macht überhaupt die groß angekündigte Arbeitsstiftung, war das wieder nur ein PR-Gag der Regierung? Denn wir haben jetzt weniger Menschen in Schulungen als in November des Vorjahres“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch zu den heute bekanntgegebenen Arbeitslosenzahlen. ****

Wir brauchen Umschulungsprogramme, Sonderprogramme für Langzeitbeschäftigungslose, für Menschen über 50 Jahre und für unsere Jugend sowie eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent. Diese betroffenen Menschen sind nicht freiwillig arbeitslos. Es gibt um 61 Prozent mehr Langzeitarbeitslose als im Vorjahr. „75.000 Menschen sind mehr als ein Jahr arbeitslos. Das Nichthandeln der Regierung wirkt sich auf diese Menschen nachhaltig schädigend aus. Gleichzeitig brauchen wir im Bereich Pflege und Gesundheit zigtausende Arbeitskräfte. Auch beim Contact Tracing werden dringend Personen gesucht. Hier könnten überall Leute um- und eingeschult werden“, so der SPÖ-Sozialsprecher.

Österreichs Wirtschaft braucht auch dringend große Konjunktur- und Investitionspakete. Nicht nur beim privaten Einkauf, auch bei öffentlichen Vergaben muss auf ‚Made in Austria‘ geschaut werden. Die Regierung bestellt aber Millionen Masken in China“, so Muchitsch.

„Es müssen jetzt alle Kräfte gebündelt werden und sinnvolle Programme und Maßnahmen gestartet werden, damit wir in eine positive Zukunft schauen können“, fordert Muchitsch von der Regierung. „Es gibt viel zu tun, wir sind jederzeit bereit, mitzuhelfen.“ (Schluss) sl/ls

