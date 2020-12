Theater, Weihnachtsgeschichten und ein digitaler Nikolaus

Online-Streams aus St. Pölten und Waidhofen an der Ybbs

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten, das in der Zeit des Lockdowns unter „#wirkommenwieder“ auch weiter mit seinem Publikum verbunden bleibt, bietet nach jeweils einem Stream von „Am Königsweg“ von Elfriede Jelinek in der Inszenierung von Nikolaus Habjan sowie Friedrich Hebbels „Die Nibelungen“ in der Regie von Mathias Spaan ab Freitag, 4. Dezember, 19.30 Uhr für insgesamt 48 Stunden frei verfügbar auf der Website www.landestheater.net als Online-Stream „Hamlet“ von William Shakespeare in der Regie von Rikki Henry, heuer mit einem „Nestroy-Preis“ in der Kategorie „Beste Bundesländeraufführung“ ausgezeichnet.

Zudem gibt es in der Reihe „Mit dem Ensemble durch den Advent“ jeweils an den Adventwochenenden und um den Marienfeiertag am 7. und 8. Dezember auf der Website und auf Facebook Videoporträts und Beiträge der Ensemblemitglieder des Landestheaters. Für Kinder ab vier Jahren und Familien werden in den kommenden Wochen über die Website Adventlesungen mit Michael Scherff gestreamt. Den Auftakt machen am Samstag, 5. Dezember, ab 14 Uhr online für 24 Stunden unter dem Titel „Und wie feierst du?“ Weihnachtsgeschichten so bunt wie die Welt von Susanne Orosz. Nähere Informationen beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/90 80 80-600 und www.landestheater.net.

Beim digitalen Auftritt des Kulturkreises Freisingerberg aus Waidhofen an der Ybbs stehen nächstes Wochenende am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Dezember, unter

https://piaty.blog/2020/11/29/digitaler-nikolaus-2/ Krampus und

Nikolaus im Mittelpunkt. Die bis in die 1930er-Jahre zurückreichenden Gedichte, Filmbeiträge und Originalaufnahmen etwa der großen Glasfenster der Kirche in Stein an der Donau sollen dabei den historischen Wert gelebter Volkskultur dokumentieren. Nähere Informationen unter 07442/531 10, Karl Piaty sen., e-mail karl @ piaty.at und http://piaty.blog.

