Köstinger appelliert an Ehrenamtliche: "Lassen Sie sich testen"

"Jeder einzelne Test hilft, Infektionskette zu durchbrechen" – Dank an alle Ehrenamtlichen, die bei Organisation der Massentests unterstützen

Wien (OTS) - "Die Massentests sind ein wichtiger Hebel, um auch infizierte Menschen ohne Symptome zu finden und die Infektionsketten zu durchbrechen", so Bundesministerin Elisabeth Köstinger heute. "Jeder einzelne Test trägt dazu bei. Darum ist mein Appell an alle Vereine, Organisationen und Ehrenamtliche: Nutzen Sie diese Möglichkeit und lassen Sie sich, ihre Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter testen. Sie sind wichtige Vorbilder für die Bevölkerung", so Köstinger. Gerade jetzt während der Coronakrise sei Österreich auf den Einsatz Freiwilliger angewiesen. "Ohne ehrenamtliche Helfer ist auch die Abwicklung der Massentestungen völlig unmöglich. Ich weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Deshalb bedanke ich mich auch für die Bereitschaft tausender Helferinnen und Helfer, diese Tests organisatorisch gut abzuwickeln. Unsere Ehrenamtlichen haben in dieser Pandemie schon so viel geleistet, jetzt brauchen wir einmal mehr diesen gemeinsamen Kraftakt – für mehr Sicherheit für uns alle", so Köstinger.

"Das Ehrenamt ist die Seele unseres Landes. Ohne ehrenamtliche Helfer ist unser soziales und gesellschaftliches Leben undenkbar – gerade in Krisenzeiten. Fast die Hälfte aller Österreicherinnen und Österreicher engagiert sich ehrenamtlich. Vom Fußballverein, über die Feuerwehr, bis hin zu Kulturvereinen, Jugend- oder Seniorenorganisationen – Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen liegt in der DNA unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Dafür verdienen Sie unseren Dank, Respekt und Anerkennung."

Fast die Hälfte aller Österreicher engagiert sich freiwillig/ehrenamtlich! 3,5 Millionen Menschen ab 15 Jahren sind in Vereinen, Organisationen, Initiativen oder in der sogenannten Nachbarschaftshilfe ehrenamtlich und freiwillig tätig. Allein mehr als 360.000 Freiwillige sind im Bereich Soziales und Gesundheit im formellen Bereich im Einsatz.

