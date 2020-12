FPÖ – Belakowitsch zu Arbeitslosigkeit: Arbeitsmarktkrise gerät nun außer Kontrolle – Hauptschuld trägt Aschbacher

Es braucht nun echte Maßnahmen, die sich positiv auf den Arbeitsmarkt und auf die Wirtschaft auswirken würden

Wien (OTS) - „Woche für Woche und Monat für Monat verkündet nun ÖVP-Arbeitsministerin Aschbacher in ‚Eigen-PR-Pressekonferenzen' die permanent steigenden Arbeitslosenzahlen, aber zukunftsweisende Konzepte, um die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, fehlen nach wie vor“, sagte heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch zum erneuten Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich. „Diese aktuellen hohen Arbeitslosenzahlen - 457.197 Menschen in Österreich waren heuer im November ohne Job - sind nicht mehr nur ein Alarmsignal, sondern sie zeigen, dass diese Arbeitsmarktkrise nun außer Kontrolle gerät – die Hauptschuld dafür trägt diese inkompetente Ministerin“, so Belakowitsch.

„Die ÖVP-Ministerin kann dieses satte Plus von über 91.000 arbeitslosen Menschen gegenüber November 2019 nicht lapidar als ‚krisenbedingte Arbeitslosigkeit‘ bezeichnen. Diese einstudierten Beschwichtigungsphrasen von Aschbacher bringen keinen einzigen Arbeitslosen weniger, jetzt muss rasch gehandelt werden, denn mit den bisherigen ÖVP-Placebo-Maßnahmen werden wir dieser hohen Arbeitslosigkeit nämlich nicht Herr werden können. Verstärkt wird diese eingefahrene Situation auch noch, dass Aschbacher diese dramatische Entwicklung am Arbeitsmarkt einfach negieren zu scheint und lediglich auf das Prinzip Hoffnung setzt. Ein derartiger Zugang zu diesem größten Arbeitslosenproblem in der Geschichte der Zweiten Republik wird aber leider nicht funktionieren, denn diese tausenden Arbeitslosen und Österreichs Unternehmen brauchen endlich Planbarkeit, Sicherheit und eine Perspektive“, betonte die FPÖ-Sozialsprecherin.

„Daher braucht es sofort unter anderem eine sektorale und temporäre Schließung des Zuzugs in den österreichischen Arbeitsmarkt, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes und einen 1000-Euro-Österreich-Gutschein für jeden österreichischen Staatsbürger. Das wären echte Maßnahmen, die sich positiv auf den Arbeitsmarkt und auf die Wirtschaft auswirken würden“, sagte Belakowitsch.

