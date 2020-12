designaustria: Neuer Vorstand gewählt

Fünf Kreative lenken von 2020 bis 2022 die Interessenvertretung der österreichischen Designszene

»designaustria ist nicht nur eine starke Interessenvertretung in Wirtschaft und Politik, sondern auch eine zentrale Anlaufstelle für DesignerInnen mit einem unmittelbaren Mehrwert für jedes Mitglied. Besondere Anliegen sind uns die souveräne Haltung designaustrias zu designrelevanten Themen, eine selbstbewusste Rolle im Umgang mit Öffentlichkeit und eine eigenständige Position im Umfeld mit Designinstitutionen« designaustria-Vorstandsmitglied Thomas Feichtner

Wien (OTS) - designaustria, Wissenszentrum und Interessenvertretung der österreichischen Designszene, hat einen neuen Vorstand: Letzte Woche wurden im Rahmen der Generalversammlung Thomas Feichtner, Martin Fössleitner, Michael Hofbauer, Christian Thomas und Barbara Weingartshofer für die Periode 2020 bis 2022 als Vorstandsmitglieder gewählt. Das fünfköpfige Gremium wird der Organisation mit rund 1.300 Mitgliedern vorstehen.



Die Vorstandsmitglieder

Thomas Feichtner ist ein international etablierter Produktdesigner mit Sitz in Wien. Er entwarf zahlreiche Produkte für internationale Marken wie Bene, Rosenthal, Swarovski, Laufen, Absolut, Adidas, Augarten, Head und verwirklichte freie Projekte in Kooperation mit Vitra, Thonet und FSB. 2009 wurde Thomas Feichtner als Professor für Produktdesign an die Muthesius Kunsthochschule in Kiel berufen. Seit Oktober 2018 ist er Institutsleiter für den Bachelor- und Masterstudiengang Industrial Design am FH Joanneum in Graz.

Martin Fössleitner ist Informationsdesigner und Geschäftsführer der Agentur high-performance Vienna. Er unterrichtet an der Donauuniversität Krems, an der Sigmund Freud Universität und am FH Joanneum, und leitet eine Vielzahl internationaler Projekte im Rahmen von IIID (International Institute for Information Design). Seit 2018 ist Martin Fössleitner im Vorstand des Europäischen Dachverbandes für Design BEDA (Bureau of European Design Associations).



Michael Hofbauer ist Transportation-, Industrial- und Produktdesigner. Er arbeitete als Teamleiter im Transportation Design Department von Design Storz. Im Juni 2019 hat er als Co-Founder die DO:IT Solutions GmbH gegründet. Darüber hinaus unterrichtet er als Externer Lehrbeauftragter an der Kunstuniversität Linz im Studiengang Industrial Design.

Christian Thomas ist Grafikdesigner mit strategischem Weitblick. Nach 20 Jahren Berufserfahrung hat er 2020 unter dem Motto »Wir erfinden Welten« sein eigenes Grafikstudio gegründet.



Barbara Weingartshofer ist Grafikerin mit Schwerpunkt Infografik, mit Leidenschaft für Typografie und Piktogramme. Sie ist seit 15 Jahren selbstständig tätig.

Über designaustria

designaustria, Wissenszentrum und Interessenvertretung, ist Österreichs erste Adresse für Design. 1927 gegründet, ist designaustria Europas drittälteste Designorganisation. Insgesamt engagieren sich derzeit rund 1.300 Mitglieder aus verschiedenen Sparten für Österreich als Designnation. designaustria bündelt die Interessen seiner Mitglieder und vertritt diese auf nationaler, europäischer und weltweiter Ebene. Durch Ausstellungen, Vermittlung, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit stärkt designaustria das Designbewusstsein im Land und verdeutlicht den Nutzen von Design in Gesellschaft und Wirtschaft.

