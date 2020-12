Biathlon: Dominik Landertinger neuer ORF-Kokommentator

Debüt am 3., 5. und 6. Dezember beim Weltcup in Kontiolahti live in ORF SPORT + und ORF 1

Wien (OTS) - Nach Joachim Puchner, der als neuer Kamera-Fahrer bei den Alpinen für den ORF an den Start geht, gibt es auch im Lager der Biathleten einen Neuzugang, noch dazu aus heimischer Sicht den prominentest möglichen: Der vierfache Olympiamedaillen-Gewinner und Weltmeister und Weltcupsieger im Massenstart von 2009, Dominik Landertinger, der 2020 seine Karriere beendete, nachdem er bei der WM in Antholz noch Bronze geholt hatte, wird ab 3. Dezember 2020, alternierend mit Christoph Sumann, seine Expertise neben Kommentator Dietmar Wolff einbringen.

„Der Biathlon-Sport fasziniert mich einfach und ich will den Fans einen Einblick als Insider geben“, so der erfolgreichste heimische Biathlet der vergangenen Jahre. Dafür hat er sich vorgenommen, „guten Journalismus als Insider zu betreiben, und die neue Aufgabe genauso ernst zu nehmen wie meine sportliche Karriere“. Und auch Didi Wolff, der ORF-Mann an seiner Seite, ist voll der Vorfreude: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einer Biathlon-Legende. Mit Dominik wird unsere Berichterstattung noch näher an Athletinnen & Athleten und am Biathlonsport sein.“

Nach dem Weltcup-Auftakt der Biathletinnen und Biathleten in Kontiolahti in Finnland am vergangenen Wochenende findet der Weltcup von 3. bis 6. Dezember in Kontiolahti seine Fortsetzung. Am 3. Dezember stehen bei den Herren und bei den Damen Sprint-Bewerbe auf dem Programm. Es folgen am 5. und 6. Dezember jeweils Verfolgungs-und Staffel-Bewerbe.

Alle Rennen werden live in ORF SPORT + und ORF 1 übertragen. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Dominik Landertinger.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT + und ORF 1:

Donnerstag, 3. Dezember

13.25 Uhr, ORF 1: Sprint Herren (Highlights um 19.00 Uhr in ORF SPORT +)

16.25 Uhr, ORF SPORT +: Sprint Damen

Samstag, 5. Dezember

13.15 Uhr, ORF SPORT+: Verfolgung Herren

15.10 Uhr, ORF SPORT+: Staffel Damen

Sonntag, 6. Dezember

12.40 Uhr, ORF SPORT +: Staffel Herren (Highlights um 14.05 Uhr in ORF 1)

15.10 Uhr, ORF SPORT +: Verfolgung Damen

