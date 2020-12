Jungnickel/Wölbitsch: Wien bei Wachstumsdynamik im internationalen Vergleich stark abgeschlagen

OECD-Bericht bestätigt Kritik der neuen Volkspartei Wien – Pro-Kopf Einkommen in der Bundeshauptstadt stagniert

Wien (OTS) - „Die Wirtschaftsleistung pro Kopf in Wien ist im internationalen Vergleich stark abgeschlagen. Laut einer aktuellen OECD-Studie nimmt unsere Stadt lediglich den ruhmlosen 131. Platz unter zahlreichen Metropolen ein. Das ist das Resultat einer jahrelangen, fehlgeleiteten rot-grünen Stadtpolitik und bestätigt unsere langjährige Kritik“, so Klubobmann Markus Wölbitsch in Reaktion auf die aktuelle Medienberichterstattung.

Auch das Pro-Kopf Einkommen kommt mit einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 0,26 Prozent seit dem Jahr 2000 kaum vom Fleck. „Anstatt die Menschen mit Gebühren und Abgaben zu belasten, brauchen wir für Wien endlich dringend notwendige Wirtschaftsmaßnahmen“, so Wölbitsch, der weiter kritisiert, dass trotz guter Konjunkturlage die SPÖ für Wien in zehn Jahren einen Schuldenberg von 10 Mrd. Euro angehäuft hat.

Für Stadträtin Isabelle Jungnickel zeichnet sich ein trauriges Bild ab: „Wir müssen aktuell nicht nur eine Gesundheits-, sondern auch eine Wirtschaftskrise bewältigen. Hier versagen vor allem die Neos als angeblich wirtschaftsliberale Partei. Wo ist etwa die von den Neos versprochene Abschaffung der U-Bahnsteuer, wo die Schaffung von Tourismuszonen oder die Umsetzung des Breitbandausbaus? Überfällig sind auch der Bürokratieabbau und eine Standortstrategie für Wien.“ Im Fokus müsse stehen, die Bundeshauptstadt wieder aus der Krise zu führen. „Dafür braucht es auch wirtschaftspolitisch eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand – Wien braucht also mehr Türkis“, so Wölbitsch und Jungnickel abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien