Terminankündigung: Bertha von Suttner Privatuniversität feiert 2-jähriges Bestehen

St. Pölten (OTS) - Die Bertha von Suttner Privatuniversität knüpft an die Prämissen ihrer Namensgeberin an und stellt die Bereiche Psychotherapie, Soziales, Pädagogik und Wirtschaft ins Zentrum ihrer Lehre und Forschung. Am Mittwoch, 9. Dezember 2020 lädt die Suttneruni rund um Geschäftsführerin Mag. Silvia Weigl zur virtuellen Jubiläumsfeier.



Virtuelle Jubiläumsfeier – 2 Jahre Bertha von Suttner Privatuniversität

Auf dem Programm stehen Rück- und Ausblicke, spannende Talks, Einblicke in die Suttnerforschung sowie viel Wissenswertes rund um die Namensgeberin der Universität. Moderiert wird die Feier von Dr. Michael Wininger.

Datum: 09.12.2020, 18:00 - 19:00 Uhr

Ort: St. Pölten, Österreich

Url: https://www.suttneruni.at/de/startseite/aktuelles/events/online-mitfeiern-2-jahre-suttneruni-einblicke-aus-der-suttnerforschung

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Hochecker, Tel.: 0676 847 22 88 05, Mail: presse @ suttneruni.at

Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten, www.suttneruni.at