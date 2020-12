Wiener Rotes Kreuz sichert Dienstleistungen im Advent

Mit zahlreichen Angeboten für notleidende Personen ist das Wiener Rote Kreuz tagtäglich voll im Einsatz.

Wien (OTS) - „Wir sind da um zu helfen, das gilt zur kalten Jahreszeit ganz besonders, auch wenn heuer alles schwieriger ist“, unterstreicht Landesgeschäftsleiter Alexander Lang, „wer uns braucht, kann sich darauf verlassen. Unsere freiwilligen und beruflichen MitarbeiterInnen sind für sie da.“

Die Sanitäterinnen und Sanitäter des Wiener Roten Kreuzes halten durch: Mit Masken und strengsten Hygienebedingungen wird der Regelbetrieb im Rettungs- und Krankentransportdienst aufrechterhalten. Daneben unterstützen sie die Stadt Wien unermüdlich mit täglich ca. 580 mobilen Testabstrichen im Rahmen des vom Roten Kreuz organisierten „Mobile Home Sampling Vienna“.

Lebensmittelausgabe weiter aufrecht

Die Team Österreich Tafel, eine Kooperation mit Ö3, gibt jeden Samstag Lebensmittel an Menschen in Not aus und hilft dabei, knappe Haushaltsbudgets zu entlasten. Als Partner dienen Supermärkte, Bäckereien und Gemüsehändler, die Lebensmittel spenden und so vor dem Abfalleimer retten. Das Angebot wird in der Adventszeit über eine österreichweite Sammelaktion um „Weihnachtspakete“ ergänzt. 5.000 Pakete beinhalten langhaltbare Lebensmittel wie Pasta, Reis und Hygieneartikel. Diese werden in der Zeit vor Weihnachten verteilt und sind eine wichtige Ergänzung für die KundInnen.

Sicherheit in Pflege und Betreuung

Unter Einhaltung strengster Covid-19 Hygienemaßnahmen bleibt die mobile Pflege daheim aufrecht und gibt Betreuungssicherheit für die KlientInnen. 1.500 KlientInnen werden täglich von 420 MitarbeiterInnen versorgt. Aktuell werden weitere MitarbeiterInnen in den Bereichen Heimhilfe und Pflegeassistenz dringend gesucht!

Wohnungslosenhilfe baut aus

Durch Erweiterung des Winterpaketes auf 24 Stunden durch die Stadt Wien kann im Winternotquartier „Haus Baumgarten“ eine durchgängige Versorgung von wohnungslosen Menschen angeboten werden. Die Wärmestube auf der Linken Wienzeile bietet täglich für 35 Personen eine Aufenthaltsmöglichkeit, Waschräume und Verpflegung an, ein Online-Spendenaufruf animiert derzeit UnterstützerInnen. Eine digitale Wichtelaktion ermöglicht per Onlinespende die Erfüllung von Weihnachtswünschen wohnungsloser Menschen.

Neuer Onlineshop für Medizinprodukte

Neben der Möglichkeit zur Onlinebestellung von Speisen inklusive kontaktloser Zustellung kann im neuen Onlineshop alles für die Langzeit- und Kurzzeitpflege zu Hause bestellt werden. Bei akut auftretendem Pflegebedarf kann binnen 24 h das passende Pflegebett geliefert werden. Für die Kurzzeitpflege ist eine Vermietung der Medizinprodukte möglich.

Digitale Erste-Hilfe-Kurse geben Sicherheit

Das Ausbildungszentrum passt sich der Corona-Krise an und bietet Ausbildungsformate mit einem Mix aus Webinaren und Präsenzterminen an. Der Bedarf an ausgebildeten Pflegekräften steigt und das Wiener Rote Kreuz bildet aus. Spezifische Maßnahmen für Erste Hilfe in Zeiten von Corona werden ebenso gelehrt sowie die Ausbildung der nächsten Generation an SanitäterInnen umgesetzt.

Wer in diesem schwierigen Jahr auf Silvester-Böller verzichten möchte und stattdessen Spenden krachen lassen möchte, dem sei der Dank unserer KlientInnen gewiss:

Wiener Rotes Kreuz

IBAN: AT02 6000 0000 9023 0000

BIC: BAWAATWW

Wärmestube Online-Fundraising

Wichtel-Aktion

Rückfragen & Kontakt:

Julia Riedler

Mobil: +43 664 84 39 154

Mail: julia.riedler @ wrk.at