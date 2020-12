"Im Fokus: Corona-Jahr 2020": Der große ATV-Jahresrückblick am 16. Dezember um 22.25 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV blickt am 16. Dezember auf das Polit-Jahr 2020 zurück. Geprägt von der Coronakrise geht die Reportage "Im Fokus: Corona-Jahr 2020" um 22.25 Uhr den Folgen der Pandemie für Österreich auf den Grund. Moderatorin Jenny Laimer spricht mit Betroffenen und PolitikerInnen. Direkt danach, um 23.25 Uhr, lässt Moderator Meinrad Knapp in "Der Talk: Polit-Jahr 2020" das Jahr mit einer spannenden Polit-Talk-Runde Revue passieren.

Die ATV Aktuell-Redaktion blickt am 16. Dezember ab 22.25 Uhr mit zwei Formaten auf das Jahr 2020 zurück.



"Im Fokus: Corona-Jahr 2020", um 22.25 Uhr

Maske statt Umarmung, Isolation statt Party, Wirtschaftskrise statt Wohlstand - das ist Österreich Ende 2020. Im Kampf gegen das Coronavirus wurden die schwerwiegendsten Freiheitseinschränkungen verhängt, die es in der Zweiten Republik je gab. Was sind die Folgen dieser Pandemie? Wie hat Corona unser Land verändert? ATV-Moderatorin Jenny Laimer spricht mit Betroffenen und PolitikerInnen über ein Jahr, das in die Geschichte eingehen wird. Gemeinsam mit ATV-Reporter Lukas Kimeswenger geht Jenny Laimer an den prägendsten Orten dieses Jahres wie Ischgl, St. Wolfgang und Kuchl auf Spurensuche. Wie hat das Coronavirus die Gesellschaft dort verändert? Weiteres Thema der Sendung: Das Jahr der schweren Entscheidungen für die Politik. Welche Lehren ziehen die Verantwortlichen wie Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer aus der Pandemie? Welche Versäumnisse gab es? Werden Massentests und Impfungen den ÖsterreicherInnen tatsächlich schon bald Normalität zurückbringen? Namhafte MedizinerInnen geben in der Reportage Ihre Prognosen dazu ab.



"Der Talk: Polit-Jahr 2020", um 23.25 Uhr

Die Reportage wird von Moderator Meinrad Knapp und einer prominent besetzten Polit-Runde im großen ATV-Studio diskutiert und analysiert. Zu Gast sind Sigrid Maurer (Die Grünen), Jörg Leichtfried (SPÖ), August Wöginger (ÖVP), Herbert Kickl (FPÖ) und Nikolaus Scherak (NEOS). Wie haben sie das von Corona geprägte Jahr erlebt?

