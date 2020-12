November-Quote: ServusTV ist stärkster österreichischer Privatsender

Rekorde am Vorabend: Beste Monatswerte für Quizsendungen, „Servus am Abend“ sowie „Servus Nachrichten“ und ein starker Saisonabschluss bei der MotoGP

Salzburg/Wals (OTS) - 3,3% Marktanteil in der Basis bedeuten erneut einen erfolgreichen November für den Salzburger Privatsender. Treiber war dabei neben den finalen Rennwochenenden in der MotoGP vor allem der immer stärker werdende Vorabend.

Im Vergleich zum November des Vorjahres verzeichnete ServusTV eine Steigerung um 18% von 4,4% Marktanteil in der Zeitschiene 17:00 Uhr bis 20:15 Uhr auf 5,2% Marktanteil. Die durchschnittliche Nettoreichweite lag im November in dieser Zeit bei 776.000 Zusehern (Gruppe 12+).



Sowohl bei der „Quizjagd“ als auch bei „Quizmaster“ purzelten nach dem Oktober auch im November wieder Rekorde: „Quizjagd“ kam im Monatsschnitt auf einen Marktanteil von 5,4% (Gruppe 12+), „Quizmaster“ auf 6,9%. Die bislang erfolgreichste „Quizmaster“-Sendung erzielte am 20. November einen Marktanteil von 8,7%. Durchschnittlich waren 324.000 Zuseher dabei.



Auch das Vorabendmagazin „Servus am Abend“ verzeichnete mit einem Monatsmarktanteil von 5,3% einen neuen Rekord. Und bei den „Servus Nachrichten“ waren sowohl um 18:00 Uhr als auch um 19:20 Uhr mit 172.000 (NRW 1 Sek.| DRW 112.000) bzw. 297.000 (NRW 1 Min.| DRW 211.000) so viele Zuseher dabei wie noch nie zuvor im Monatsschnitt.



Aus sportlicher Sicht sorgte die MotoGP für Nervenkitzel bei den Fans. Trotz vorzeitiger WM-Entscheidung in Valencia (15.11.) mit Marktanteilen von 13,7% (Gruppe 12+) und 14,5% (Zielgruppe 12-49) kam auch das Saisonfinale (22.11., Portimao), bei dem KTM-Fahrer Miguel Oliveira aufs oberste Podest raste, in beiden Gruppen auf 10,5% Marktanteil.



Wer fiktionalen Nervenkitzel lieber hat, der kam im November bei „Meiberger - Im Kopf des Täters“ auf seine Kosten. Die dritte Staffel der eigenproduzierten Krimi-Reihe startete am 10.11. mit 7,8% Marktanteil bei einer Durchschnittsreichweite von 281.000 Zusehern und damit sogar stärker als Staffel 2.





Rückfragen & Kontakt:

Tina Brohaska

tina.brohaska @ servustv.com