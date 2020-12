Reminder: ÖAMTC-Diskussionsforum Diversität "Chancengleichheit durch Digitalisierung?"

Virtuelle Veranstaltung über MS Teams am 2. Dezember, 10 bis 11:30 Uhr

Wien (OTS) - Neue digitale Entwicklungen verändern unser Leben. Smartphone, Smart Watch, technische Assistenzsysteme, vernetzte Mobilität, Sprachsteuerung, Chatbots & Co. haben enormes Potenzial, die Chancengleichheit der Menschen zu verbessern. Aber stehen diese Errungenschaften wirklich allen zur Verfügung? Wer steht hinter der Entwicklung der digitalen Innovationen? Ist es "A Boy's Club", der das Konzept von "A Man's World" weiter verfestigt? Oder ist Vielfalt Teil des Konzeptes von Algorithmen und virtuellen Netzwerken und somit der Weg zu mehr Chancengerechtigkeit? Angesichts von Covid-19 und der damit rasanter fortschreitenden Digitalisierung sind diese Fragen aktueller denn je.

Wann: 2. Dezember 2020, 10:00 – 11:30 Uhr

Wo: Die Veranstaltung findet über MS Teams statt (Link-Versand per Mail)

Ablauf:

* Eröffnung: DI Oliver Schmerold – ÖAMTC, Direktor

* Impulsreferat: Mag.a Dr.in Martina Gaisch – FH Oberösterreich, Fakultät für Informatik, Kommunikation & Medien Hagenberg, Wissenschaftliche Leitung Diversity Management

* Diskussion mit Mag.a Lisa Ehrenstrasser – design for all, Stv. Vorsitzende, Geschäftsführerin iDr Design, Mag.a Dr.in Martina Gaisch, Mag. Christian Kneil – APA, Leiter APA-MultiMedia und Projektleitung "Nachrichten in einfacher Sprache", Mag. Klaus Höckner – Österreichischer Behindertenrat, Rechnungsprüfer

* Moderation: Mag.a Nasila Berangy-Dadgar – ÖAMTC, Leitung Diversitätsmanagement

Die gesamte Veranstaltung wird in Gebärdensprache gedolmetscht.

Medien-Vertreter:innen sind herzlich zur Teilnahme an der Veranstaltung eingeladen. Angemeldete Journalist:innen erhalten den Link per Mail, außerdem wird es die Möglichkeiten geben, online Fragen zu stellen.

Medien-Anmeldungen bitte an dagmar.halwachs @ oeamtc.at oder telefonisch unter 01 711 99 21370.

