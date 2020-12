Wölbitsch: Rathaus-Werbefläche gratis Wiener Handel zur Verfügung stellen

Rot-pinkes Rathaus macht Werbung für ausländischen Online-Riesen – Neue Volkspartei Wien ruft zum Einkaufen in Wien auf

Wien (OTS) - „Dieser rot-pinken Stadtregierung fehlt definitiv das Gespür für unsere Wiener Wirtschaft. Der Handel ist durch den Lockdown massiv belastet, aber am Rathaus wird Werbung für einen ausländischen Online-Riesen gemacht. Das ist eine absolute Verhöhnung der Geschäftsleute in unserer Stadt“, so Klubobmann Markus Wölbitsch, der eine konkrete Forderung an die Stadt Wien richtet: „Die Rathaus-Werbefläche sollte gratis dem Wiener Handel zur Verfügung gestellt werden. Das offizielle Wien sollte zum Einkaufen in unserer Stadt aufrufen, nicht zu Weihnachtseinkäufen bei Online-Giganten.“

Die neue Volkspartei Wien bringt dazu einen Antrag ein, der nächste Woche in der Budgetdebatte abgestimmt wird. „Nur eine starke lokale Wiener Wirtschaft schafft und sichert Arbeitsplätze. Wir wollen daher unseren Wiener Betrieben die Möglichkeit geben, am Wiener Rathaus zu werben und bringen diesen Vorschlag zur Abstimmung“, erklärt Markus Wölbitsch.

„Seit Jahren lehnt die SPÖ Wien Tourismuszonen in der Stadt ab. Auch die Neos pfeifen offenbar auf eine starke Wiener Wirtschaft und scheren sich nicht um die Interessen der heimischen Geschäfte“, so der ÖVP-Klubobmann. Statt die von den Neos versprochene Gebührenentlastung umzusetzen, um den Unternehmen in der Stadt zu helfen, wird diese in einem Arbeitskreis zur Entbürokratisierung entsorgt. „Jetzt ist aber definitiv nicht die Zeit der Arbeitskreise, sondern der konkreten Entlastungsmaßnahmen.“ Während die Bundesregierung viel Geld in die Hand nimmt, um die Unternehmen zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern, kümmert sich Rot-Pink um einen leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft. „Damit wird jedoch kein einziger Arbeitsplatz gesichert. Wir stärken den Wiener Handel nur, wenn wir zum Einkaufen in Wien aufrufen, statt Werbung für Online-Giganten zu machen“, so Wölbitsch.

