Kontaktlos einkaufen auf willhaben: 1 Mio. Anzeigen mit PayLivery-Option verfügbar

Wien / Österreich (OTS) -

Erster Meilenstein - 1 Million Angebote mit PayLivery-Option auf Marktplatz aktiv

2020 gingen insgesamt schon mehr als 2,5 Mio. Anzeigen mit PayLivery-Option online

Seit Einführung: Dinge im Wert von rund 2 Mio. € via PayLivery verkauft

Seit dem Start von willhaben PayLivery im Sommer ist es auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz noch sicherer und einfacher, Dingen ein zweites Leben zu schenken. Vor allem in der aktuellen Gesundheitskrise bietet das willhaben-Service inkl. Käuferschutz und Premiumversand eine optimale Möglichkeit, kontaktlos und dabei regional, lokal und nachhaltig einzukaufen – auch im Hinblick auf die bevorstehende Weihnachtszeit.

Neues Service erfreut sich großer Beliebtheit

In den vergangenen Monaten haben viele willhaben User unter Zuhilfenahme von PayLivery bereits zu einem Gesamtwert von rund 2 Mio. € verkauft und gekauft. Mehr als 2,5 Mio. Anzeigen gingen bislang mit der entsprechenden Option online.

52 % der PayLivery-Anzeigen aus den Kategorien Mode/Accessoires und Baby/Kind

In den vergangenen Tagen haben die willhaben User einen ersten Meilenstein erreicht. PayLivery ist erstmals für 1 Million aktive Anzeigen verfügbar - mehr als die Hälfte in den Kategorien Mode/Accessoires sowie Baby/Kind. Weitere 23 % entfallen auf die Bereiche Sport/Sportgeräte, Bücher/Filme/Musik als auch Spiele/Spielzeug. Am fleißigsten bieten übrigens Verkäufer aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg PayLivery für Anzeigen an.

Über PayLivery: Online bezahlen und liefern lassen

willhaben PayLivery kann von Verkäufern direkt in der Anzeigenaufgabe kostenfrei aktiviert werden. Wer bei der Übergabeoption „Versand“ auswählt, hat zusätzlich die Möglichkeit, Paketgröße und Versandpartner zu bestimmen. Nach Aktivierung können Interessierte eine Kaufanfrage mit konkretem Preisangebot stellen. Im Rahmen dessen werden alle Kosten inkl. Versand transparent und übersichtlich aufgelistet. Der Verkäufer kann dieses Angebot annehmen oder ablehnen. Kommt es zu einer Einigung, kann per Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlt werden. Wenn das Lieblingsstück beim Käufer angekommen ist, wird das Geld an den Verkäufer ausbezahlt. Weitere Details zu „willhaben PayLivery“ sind hier zu finden.

Sicher verkaufen und kaufen auch während der Krise

willhaben stellt Nutzern zudem Tipps zum Verkaufen und Kaufen während der aktuellen Umstände zu Verfügung. User finden die hilfreichen Informationen und Ratschläge hier.

