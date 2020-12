UG-Novelle: ÖH Universität Salzburg attestiert schweren Mangel im Studienrecht

Die Entwürfe für die Novelle des UG zeigen erneut: Eine sozial selektive, neoliberale Universität ist die Idealvorstellung des Wissenschaftsministers - ÖH entsetzt über die Vorschläge

Mit der Novelle des UG hätte das BMBWF für all diese Themen Antworten schaffen können. Stattdessen werden Personen, die nicht dem neoliberalen Leistungsideal entsprechen, systematisch von guter Bildung ausgeschlossen! Hande Armagan, 1. stellv. Vorsitzende

Salzburg (OTS) - Mindestens 24 ECTS in zwei Studienjahren, ansonsten droht die Exmatrikulation. Dieser kritische Vorschlag aus den Entwürfen, die das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) nun zur Begutachtung vorgelegt hat, ist trotz massiver Proteste nicht zurückgenommen worden. „Bildung muss soziale Selektion abbauen und nicht befeuern“, kritisiert Keya Baier, Vorsitzende der ÖH Universität Salzburg. „Das BMBWF zeigt keine Rücksicht auf soziale Faktoren wie Einkommensunterschiede, Erwerbsstatus, psychosoziale Bedingungen oder Bildungsstand der Eltern“, so Baier weiter.

Die Studierendensozialerhebung 2020 zeigt klar, dass immer mehr Studierenden arbeitet und Betreuungspflichten haben. Die finanzielle Stellung und der akademische Hintergrund des Elternhauses hat noch immer direkten Einfluss auf die Studienleistung und -dauer sowie die Hürden für den Erwerb eines Hochschulzugangs. „ Mit der Novelle des UG hätte das BMBWF für all diese Themen Antworten schaffen können. Stattdessen werden Personen, die nicht dem neoliberalen Leistungsideal entsprechen, systematisch von guter Bildung ausgeschlossen! “, erklärt Hande Armagan, 1. stellv. Vorsitzende.

Die Entmachtung der Senate als einzige demokratische Gremien seien nicht hinnehmbar, erklären die Studierendenvertreterinnen. Geplant ist ein Ausschluss des Senats bei der Wiederwahl von Rektoren und die Einführung einer Richtlinienkompetenz für Rektorate, wodurch Curricula nicht mehr allein Senatsangelegenheit sind. „Dadurch werden Universitäten entdemokratisiert. Monokratische Leitungsorgane werden gestärkt und die Mitsprache der Studierenden leidet darunter!“, sagt Manuel Gruber, Referent für Bildungspolitik.

Andere langjährige ÖH-Forderungen werden wiederholt nicht thematisiert wie die Drittelparität in allen Universitätsgremien, eine faire Universitätsfinanzierung, die Abschaffung von Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren. „Wir sind nicht überrascht, dass das Ministerium seiner strukturellen Verantwortung so wenig nachkommt. Die Novellierung kann nur erfolgreich sein, wenn alle Interessensgemeinschaften in den Prozess auf Faktenbasis inhaltlich integriert werden und nicht nur der Topf voll Geld den Ton angibt. “, sagt Raphaela Maier, 2. stellv. Vorsitzende.

