IOPtima präsentiert "LIPITEAR(TM) MULTI" Augentropfen in neuer Rezeptur bei chronischem Trockenen Auge und Augenoberflächenerkrankungen (OSD)

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - IOPtima präsentiert LIPITEAR(TM) MULTI, Augentropfen mit einer konservierungsmittelfreien LIPITEAR(TM) Formulierung in veganer Zusammensetzung als 10-ml-Multidosis-Flasche, die bei Raumtemperatur gelagert werden können.

LIPITEAR(TM) ist die erste CE-zugelassene Mikroemulsion, die sich aus einer wässrigen Phase und einer Lipidphase zusammensetzt. Die Hauptkomponenten der Lipidphase entsprechen den physiologischen Bestandteilen der Tränenflüssigkeit (Phospholipide und mittelkettige Triglyceride).

LIPITEAR(TM) MULTI ist indiziert für Patienten mit trockenem Auge, für trockene und gereizte Augen nach refraktiven oder anderen Augenoperationen oder aufgrund von Augentraumata, hormonellen Veränderungen und längerem Gebrauch von Kontaktlinsen oder längerer Bildschirmarbeit.

LIPITEAR(TM) MULTI ist ein Medizinprodukt, eine konservierungsmittelfreie, auf Phospholipiden basierende, vegane Mikroemulsion. Erhältlich in einer Multidosis-Flasche mit Dosiervorrichtung und patentiertem Verschluss. Ein Ventil und Luftfiltertechnologie hält die Lösung physikalisch und mikrobiologisch rein.

LIPITEAR(TM) ist in einigen Ländern Europas und Asien als Einwegfläschchen erhältlich und wird künftig in weiteren Regionen in dieser neuen Einheit eingeführt.

"Die neue Multidosis-Flasche wurde entwickelt, um auf Konservierungsstoffe verzichten zu können. Das Produkt kann bei Raumtemperatur gelagert werden, das ist ideal für Versand, Lagerung und den persönlichen Gebrauch", sagte Ronen Castro, CEO von IOPtima. "Wir freuen uns, unsere Produktlinie für trockene Augen um diese neue Rezeptur zu erweitern."

Informationen zu LIPITEAR(TM) MULTI

LIPITEAR(TM) MULTI ist eine innovative, konservierungsmittelfreie, vegane Mikroemulsion, die dazu beiträgt, die Feuchtigkeit im Tränenfilm wiederherzustellen. Durch Nachahmung der natürlichen, gesunden Tränenflüssigkeit wird das Gleichgewicht in allen drei Schichten (wässrige Schicht, Lipid- und Mucin-Schicht) wiederherstellt und so eine ideale Umgebung für den optimalen Augenkomfort und die Heilung der Hornhaut geschaffen.

LIPITEAR(TM) MULTI kann bei allen Arten des Trockenen Auges verwendet werden, um die Mikroumgebung für eine gesunde Augenoberfläche wiederherzustellen, die durch eine erhöhte Verdunstung, Instabilität des Lachrymalfilms, Beschädigung durch refraktive oder andere Augenoperationen, Augentraumata, langes Tragen von Kontaktlinsen oder Bildschirmarbeit beschädigt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch auf www.lipitear.com.

Informationen zu IOPtima

IOPtima ein Unternehmen der Chengdu Kanghong Gruppe, entwickelt chirurgische Geräte im Bereich Ophtalmologie und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für eine Vielzahl von Erkrankungen des Auges.

