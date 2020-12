Erste NQR-Zuordnung für die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit

Meilenstein für non-formale Bildung in Österreich

Wien (OTS) - Mit der Zuordnung von Lehrgängen des Österreichischen Alpenvereins zum Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) wurde im Herbst Pionierarbeit geleistet: Erstmals werden Aus- und Weiterbildungen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit mit formalen Bildungsabschlüssen – wie etwa dem Lehrabschluss - vergleichbar. Isabella Steger, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV), zeigt sich begeistert: „Durch die Zuordnung von non-formalen Lehrgängen zum NQR bekommt die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit endlich einen höheren Stellenwert. Kompetenzen, die durch ehrenamtliches Engagement erworben wurden, können nun leichter in die hauptamtliche Kinder- und Jugendarbeit sowie andere Berufsbereiche, wie Projektmanagement, Training oder Teamleitung, übertragen werden.“

In den Verbänden und Organisationen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit sind österreichweit rund 200.000 junge Menschen ehrenamtlich tätig. Ihre dabei nicht-formal und informell erworbenen Fertigkeiten und Kompetenzen erlauben es ihnen, eine Vielzahl hochqualitativer Angebote für junge Menschen zu setzen. Sie sind in der Lage, diese Angebote auch laufend an die Bedürfnisse und Lebensrealität der Zielgruppen anzupassen und so die Jugendlichen auch in schwierigen Zeiten, wie aktuell dem COVID-19-Lockdown, kompetent zu begleiten. „Die Aufwertung non-formaler Lehrgänge ist wichtig, da sie die Qualität und Professionalität der außerschulischen Jugendarbeit bestätigt. Dieser Nachweis eröffnet Perspektiven am Arbeitsmarkt und ist ein wertvoller Bestandteil für die Vertiefung und Erweiterung der persönlichen Qualifikationen“, ist Jugend- und Arbeitsministerin Christine Aschbacher überzeugt.

Um die Zuordnung angesucht hat die aufZAQ-Geschäftsstelle, die seit 2019 als eine von sechs NQR-Servicestellen tätig ist. Ziel des NQRs ist die Übersetzung und Vergleichbarkeit zwischen den formalen und non-formalen Bildungsbereichen auf acht unterschiedlichen Niveaus – von einfachen Alltagsqualifikationen bis hin zum Doktorat. Durch eine Koppelung zum Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) werden die Qualifikationen nicht nur im österreichischen Bildungswesen sichtbar und vergleichbar, sondern auch europaweit. Somit entsteht verbesserte Mobilität innerhalb der europäischen Bildungslandschaft sowie dem europäischen Arbeitsmarkt.

