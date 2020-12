Cemit und ACP Digital kooperieren

Digitalförderung und digitale Lösung aus einer Hand: Kooperation für eine wertschöpfende digitale Zukunft

Wir erleben viele Unternehmen, die nach vorne sehen und digitale Möglichkeiten nutzen möchten, um sich am Markt zu positionieren. Sei es, indem Prozesse optimiert oder Produkte verbessert werden. Genau jetzt stehen viele digitale Fördertöpfe zur Verfügung, die jedoch ohne Expertenwissen schwer abrufbar sind. Unternehmen haben nicht die Zeit sich damit zu beschäftigen, die Motivation, die Digitalisierung voranzutreiben, sinkt und geht im Tagesgeschäft unter. Mit unserer Partnerschaft wollen wir Unternehmen einen einfachen Zugang zu Förderungen und zu Digitalisierungsprojekten ermöglichen. Christian Jandl, Leiter strategisches Portfolio bei ACP Holding Digital AG 1/2

Unternehmen erhalten durch unsere Kooperation einen einfachen und vor allem durchgängigen Zugang zu umfassenden Förderungen und zur digitalen Unternehmensentwicklung. Wir helfen gemeinsam die richtige Investition zu tätigen, indem wir die Fragen beantworten „Welchen Nutzen habe ich nach Projektabschluss?“ und „Wieviel kostet es mich schlussendlich nach Abzug aller Förderbeträge?“. Damit bieten wir in der gegenwärtigen Zeit ein sehr hohes Niveau an Investitionssicherheit und Innovation bei geringstmöglichem finanziellen Einsatz. Bernhard Hofer, CEO Cemit GmbH Speeding Up Innovation 2/2

Wien/München (OTS) - ACP Holding Digital AG und Cemit GmbH geben ihre Kooperation im Bereich der Digitalisierung bekannt. Gemeinsam bieten sie ihren Kunden aus einer Hand die Abwicklung von digitalen Förderungen sowie die Umsetzung der entsprechenden Projekte an. Ziel des Zusammenschlusses ist es, Kunden durch langfristige Digitalisierungskonzepte Wettbewerbsvorteile zu sichern. Das Angebot deckt ganzheitlich Deutschland und Österreich sowie die europäischen Förderprogramme ab.

Christian Jandl, Leiter strategisches Portfolio bei ACP Holding Digital AG: „ Wir erleben viele Unternehmen, die nach vorne sehen und digitale Möglichkeiten nutzen möchten, um sich am Markt zu positionieren. Sei es, indem Prozesse optimiert oder Produkte verbessert werden. Genau jetzt stehen viele digitale Fördertöpfe zur Verfügung, die jedoch ohne Expertenwissen schwer abrufbar sind. Unternehmen haben nicht die Zeit sich damit zu beschäftigen, die Motivation, die Digitalisierung voranzutreiben, sinkt und geht im Tagesgeschäft unter. Mit unserer Partnerschaft wollen wir Unternehmen einen einfachen Zugang zu Förderungen und zu Digitalisierungsprojekten ermöglichen. “

Die Cemit agiert seit dem Jahre 2007 im Bereich der Beratung, Konzeption und Realisierung von nationalen und internationalen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekten. Innerhalb von 24 Stunden wird mit dem kostenlosen „Förder-Quickcheck“ geprüft, welche Fördermittel in welcher Höhe für ein Digitalisierungsvorhaben zur Verfügung stehen.

Nach dem „Förder-Quickcheck“ übernimmt die ACP Digital das Beratungsruder: Im zweiten Teil des kostenlosen Quickchecks werden Vorhaben und Möglichkeiten gegenübergestellt. Dafür greift ACP Digital auf ihr Portfolio zurück, das, neben modernen Beratungsleistungen für Innovation und Prozesse, ein umfassendes technologisches Kompetenzangebot bereithält: KI, IoT, Robotic Process Automation, Big Data und vieles mehr.

Mit dem Ergebnis entscheiden Unternehmen, ob sie in die Umsetzung gehen wollen. Erfolgt der Startschuss für ein Projekt, so wird Hand in Hand zwischen dem Kunden, ACP und Cemit ein Projekt- und zugleich Förderkonzept erstellt, anhand welchem die weitere Vorgangsweise erfolgt bzw. auch der Förderantrag gestellt werden kann.

Bernhard Hofer, CEO Cemit GmbH Speeding Up Innovation: „ Unternehmen erhalten durch unsere Kooperation einen einfachen und vor allem durchgängigen Zugang zu umfassenden Förderungen und zur digitalen Unternehmensentwicklung. Wir helfen gemeinsam die richtige Investition zu tätigen, indem wir die Fragen beantworten „Welchen Nutzen habe ich nach Projektabschluss?“ und „Wieviel kostet es mich schlussendlich nach Abzug aller Förderbeträge?“. Damit bieten wir in der gegenwärtigen Zeit ein sehr hohes Niveau an Investitionssicherheit und Innovation bei geringstmöglichem finanziellen Einsatz. “

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Karin Moitzi-Eibler

ACP Holding Österreich GmbH

karin.moitzi-eibler @ acp.at