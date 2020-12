Die W24 SeherInnen-Analyse: Der Bekanntheitsgrad von W24 ist vom Vorjahr auf dieses Jahr um 5% gestiegen.

Wien (OTS) - Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit OGM Österreichische Gesellschaft für Marketing in den Jahren 2019 und 2020 eine Umfrage mit knapp 800 Personen durchgeführt. Die Umfragen befassen sich mit dem Bekanntheitsgrad vom Wiener Stadtsender bei der Wiener Bevölkerung. Der Bekanntheitsgrad von W24 ist vom Vorjahr auf dieses Jahr um 5% gestiegen. „Wir freuen uns insgesamt über eine stärkere Rolle des regionalen Stadtfernsehens und unserer gestiegenen Reichweite. Unser Programmversprechen „So nah wie möglich an den Wiener Grätzln zu sein“, kommt offenbar bei unserem Publikum sehr gut an“, freut sich W24-Geschäftsführer Mag. Marcin Kotlowski.

1. 75 % der Wienerinnen und Wiener kennen das Wiener Stadtfernsehen W24.



2. 45 % der Wienerinnen und Wiener haben sich bereits Sendungen auf W24 angesehen.



3. Rund 20 % der W24-Zuschauerinnen und W24-Zuschauer konsumieren den Sender bereits am häufigsten digital.



Kennen Sie das Wiener Stadtfernsehen W24 dem Namen nach, haben Sie bereits davon gehört? 75 % haben die Frage mit JA beantwortet. Im Jahr davor waren es 5 % weniger.



Haben Sie Sendungen von W24 auch schon angeschaut? 45 % der Wienerinnen und Wiener haben sich dieses Jahr schon Sendungen auf W24 angesehen. Im Vorjahr waren es 42 %.



Wo schauen Sie W24 am häufigsten an? Im TV, am PC, Laptop, Tablet oder Handy? Rund 20% der Zuschauerinnen und Zuschauer konsumieren W24 bereits digital, hier verschiebt sich die Nutzung vom klassischen Tv sanft in Richtung digital.



Methodik

Auftraggeber: W24

Methode: CAWI –Online Interviews auf Basis von OGM-Online Panels

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen ab 16 Jahren

Stichprobengröße: 786 Befragte

Maximale Schwankungsbreite der Ergebnisse: +/-3,5% auf Basis aller Befragten (N=786)

Feldarbeit: 10. bis 13. November 2020



