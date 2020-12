Sterbehilfe: Betroffene fordert Garantie auf Freitod

-Dramatischer Appell im Vorfeld der VfGH Entscheidung

Wien (OTS) - “Ich persönlich sehe dem erwarteten Urteil des VfGH mit Spannung - um nicht zu sagen mit Anspannung - entgegen. Die Möglichkeit eines selbstbestimmten Todeszeitpunkts gibt Menschen wie mir wieder Lebensmut. Ich leide an einer chronisch progredienten neurologischen Erkrankung, habe starke neuropathische Schmerzen und muss damit rechnen in den nächsten Jahren zusätzlich zur jetzt schon vorhandenen Lähmung meiner Beine auch noch die Bewegungsfähigkeit meiner Arme und Finger zu verlieren. Ich wäre dann ein 100%iger Pflegefall mit starken Schmerzen.

Länger leben wenn ich weiß, ich kann selbstbestimmt sterben

Um mir dieses Schicksal - das ich mir nicht zumuten möchte, zu ersparen, müsste ich - nach aktueller Rechtslage - in die Schweiz fahren, denn dort ist Sterbehilfe erlaubt. Ich muss dort aber selbständig hingelangen, denn jeder, der mir hilft dorthin zu kommen, würde sich strafbar machen. Selbständig kann ich aber nur JETZT in die Schweiz, denn in einem oder zwei Jahren kann es schon zu spät sein. Würde des VfGH - Urteil im Sinne der Antragsteller ausfallen, würde ich sicher länger leben wollen, auch wenn ich dieses Leben letztlich selbstbestimmt beende.

Menschenrecht auf Freitod bei starken Schmerzen

Ich möchte mir - wenn das Leben immer qualvoller wird - unnötiges Leid ersparen und zwar dann, wenn ICH es für richtig halte. Niemand darf mich ZWINGEN, bewegungsunfähig, unter dauernden Schmerzen, dahinzuvegetieren. Das wäre nicht barmherzig, nicht menschenwürdig. Auch religiöse Aspekte sollte man hier außer Acht lassen und nur den Menschen - das Individuum - betrachten. Die Menschenrechte sind das, was hier zählt, nicht religiöse Gebote und das Lobbying katholischer Gruppierungen.

Warum Sterbehilfe keine Euthanasie ist

Zur letzten VfGH-Verhandlung, bei der ich anwesend war, möchte ich auch noch erwähnen dass mich als direkt Betroffene, der Vergleich eines selbstbestimmten Freitods mit der Euthanasie in der NS-Zeit, wirklich entsetzt und empört hat. Beim Thema Sterbehilfe geht es darum dass sich zurechnungsfähige Individuen - aus unterschiedlichen Gründen - frei, selbstbestimmt und ohne Zwang für den Tod entscheiden.”

Mag.a Nikola Göttling ist eine von 4 Antragsteller der VfGH-Beschwerde und Beirätin in der Österreichischen Gesellschaft für Sterbehilfe (ÖGHL).

